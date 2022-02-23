普廷政治豪賭 長期執政轉折點?

俄羅斯坦克21日深夜駛入親俄分離主義勢力控制的頓內茨克地區。（路透）

2022/02/23 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷召集緊急國安會議，並以「預錄偽直播」的全國放送，宣布承認烏克蘭境內兩個親俄分離主義勢力控制的地區為獨立實體，更下令派遣部隊進入當地「維和」。英國「衛報」以「荒謬」又「憤怒」來形容普廷在這場會議上的態度，此舉可能成為他主政廿二年來重要轉折點之一，將改變歐洲的安全架構，甚至可能引爆一場吞噬烏克蘭的慘烈戰爭。

紐約時報報導，美國國防部評估，一旦烏克蘭遭到全面入侵，歐洲將出現二○一五年敘利亞內戰後的最大難民潮，多達一百至五百萬人恐將淪為難民。

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報導指出，普廷在演說中展現憤怒和激情，幾乎可以確定講稿是由自己操刀。這場會議也可看出普廷日益陷入孤獨，無人可與他頂嘴或辯論想法。因發表強烈的反西方言論而聞名的俄國對外情報局（SVR）局長納雷什金（Sergei Naryshkin），在會中被普廷質問是否支持相關決定時，不自在地結結巴巴，遭到普廷嚴厲斥喝，要他「有話直接說！」

最終，當納雷什金開口說出烏東兩區成為俄羅斯的一部分時，普廷回應，「這不是討論的主題，而是被權衡的認可。」

衛報認為，有人認為這可能是精心套招的演出，向西方展示其他可能選項，但納雷什金慌亂的真實表情，暗示情況並非如此。整場會議幾乎沒有意見交流，而且一些與會官員的手錶特寫鏡頭似乎表明，所謂「現場」即時轉播，實際上是在幾個小時前預先錄製。

衛報指出，普廷的想法似乎遠不止從烏克蘭東部蠶食一口。他在最後的談話中強調，如果基輔不停止暴力，就必須為「隨後的流血事件」承擔責任，這些話聽起來就像是宣戰。不過，普廷廿二日在克里姆林宮與亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）會面時，否認自己有恢復俄羅斯帝國的計畫。

「華爾街日報」廿一日指出，普廷冒險成性，烏克蘭將是他畢生最大的賭局。熟悉普廷的人士說，普廷過去廿年的經歷讓他愈發自信，自己已不再需要聽取他人建議，而過去的行動相對而言並未產生嚴重後果，可能讓普廷變得更為大膽，繼續加大賭注，可能引發英國首相強森所說的一場一九四○年代以來，歐洲從未出現過的大規模地面戰爭。

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