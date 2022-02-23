澳前總理示警 歐洲新鐵幕再起

澳洲前總理艾波特21日直指，俄羅斯總統普廷自以為是「新沙皇」，正打造歐洲「新鐵幕」。（歐新社檔案照）

2022/02/23 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕俄羅斯總統普廷宣布承認烏東親俄地區為獨立國家，引發國際譁然。澳洲前總理艾波特（Tony Abbott）早已就烏東局勢提出警告，強調歐洲正有猶如冷戰時期分裂出兩大政治區塊的「新鐵幕」豎立，普廷自視為「新沙皇」，若讓俄國進犯烏克蘭的野心得逞，下一步恐將是波羅的海三國、波蘭、其他前蘇聯國家接二連三淪陷，「直到俄國再度制霸東歐」。

籲民主國家支援烏國與台灣

澳洲雪梨晨驅報廿二日頭版刊登艾波特廿一日在匈牙利智庫「多瑙河研究所」發表的演說內容。艾波特強調，若中國趁亂拿下台灣，整個世界秩序將對民主國家陣營非常不利，呼籲民主國家應合力支援烏克蘭和台灣免受俄羅斯和中國併吞。

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艾波特透露，他在二○一四年十一月亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，曾和普廷有過一段「強硬對話」。普廷當時以罕見的強烈語氣堅稱，「烏克蘭真的是俄國的」，並指烏國政府是法西斯主義者或更糟；接著又對艾波特說，「你不是土生土長的澳洲人」，「但我是土生土長的俄國人」。

艾波特擔心，「這份對鮮血、土地和神聖使命的熱情」驅動普廷，「準備冒巨大風險來恢復他夢想中的俄羅斯」。

艾波特批評德國等國家沒有多給烏克蘭自衛所需的協助，英國和美國只提供武器卻不派兵，法國甚至主張修改烏國憲法來符合俄國需求，讓普廷及習近平得出結論：頹廢的西方不太可能有活力自衛，遑論為他人挺身而出。

此外，日本首相岸田文雄廿四日將出席「七大工業國集團」（G7）領袖視訊峰會，討論烏克蘭局勢因應之道。共同社報導，日方主張不可放任俄國片面改變現狀，以免助長中國野心，屆時可能一併討論台灣、東海和南海議題。日本執政黨自民黨外交部會會長佐藤正久廿二日強調，今日烏克蘭絕不能成為明日台灣，呼籲日本政府妥善因應。

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