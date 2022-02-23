德法中全遭打臉 考驗歐盟北約凝聚力

法國總統馬克宏在俄羅斯和烏克蘭之間居中斡旋，並為俄國總統普廷和美國總統拜登的高峰會牽線，卻遭普廷打臉。圖為2019年9月，馬克宏在總統府愛麗榭宮接待來訪的普廷及烏克蘭總統澤倫斯基（左）。（美聯社檔案照）

2022/02/23 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷宣布承認烏東兩個分離共和國為獨立實體，並下令俄軍進入烏東地區，俄烏情勢再次升溫。法國和德國對此齊聲譴責，法國總統馬克宏痛批普廷背棄承諾，呼籲歐洲制裁；原本態度低調的德國，也宣布中止從俄直通德國的「北溪二號管線」安全認證。至於聲稱尊重烏國領土主權完整的中國，更是尷尬。

法德外交斡旋 情勢急轉直下

相較於嚴詞批評俄國企圖入侵烏克蘭的美國和英國，法國和德國始終將重心置於外交斡旋，卻雙雙被莫斯科「打臉」。在馬克宏積極斡旋下，普廷已「原則上」同意就烏克蘭局勢和美國總統拜登舉行高峰會，卻旋即宣布承認烏東兩共和國，使馬克宏痛批普廷違背承諾，呼籲歐盟發動相應和針對性的制裁。德國則是在俄烏爭端中拒絕烏國要求提供武器，引起北約盟國非議，但情勢急轉直下，柏林也被迫宣布中止可能影響能源供應的北溪二號管線認證程序。

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在法德等歐陸大國因烏克蘭問題與俄關係惡化後，分析指出，北約和歐盟維持歐洲和平的能力將遭到質疑，歐洲的安全將限縮到捍衛歐盟與北約核心成員，非成員國須自立自強。而在歐洲制裁俄國後，莫斯科也可能利用攸關歐洲能源供應的經濟利益，分化歐美關係，瓦解歐盟與北約的凝聚力。

喊重返明斯克協議 中被無視

至於向來和俄國唱同調的中國，面對這次俄烏危機卻陷入兩難。中國國家主席習近平支持俄國，反對北約東擴，但未提及烏克蘭；中國外交部長王毅在慕尼黑安全會議上則說，各國主權、獨立和領土完整都應獲得尊重維護，烏克蘭也不例外。美國智庫「外交關係協會」研究員塞克斯指出，烏克蘭情勢發展使中國陷入尷尬局面，因北京始終強調重返「明斯克協議」，卻被普廷無視。

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