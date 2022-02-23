為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    德法中全遭打臉 考驗歐盟北約凝聚力

    法國總統馬克宏在俄羅斯和烏克蘭之間居中斡旋，並為俄國總統普廷和美國總統拜登的高峰會牽線，卻遭普廷打臉。圖為2019年9月，馬克宏在總統府愛麗榭宮接待來訪的普廷及烏克蘭總統澤倫斯基（左）。（美聯社檔案照）

    法國總統馬克宏在俄羅斯和烏克蘭之間居中斡旋，並為俄國總統普廷和美國總統拜登的高峰會牽線，卻遭普廷打臉。圖為2019年9月，馬克宏在總統府愛麗榭宮接待來訪的普廷及烏克蘭總統澤倫斯基（左）。（美聯社檔案照）

    2022/02/23 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷宣布承認烏東兩個分離共和國為獨立實體，並下令俄軍進入烏東地區，俄烏情勢再次升溫。法國和德國對此齊聲譴責，法國總統馬克宏痛批普廷背棄承諾，呼籲歐洲制裁；原本態度低調的德國，也宣布中止從俄直通德國的「北溪二號管線」安全認證。至於聲稱尊重烏國領土主權完整的中國，更是尷尬。

    法德外交斡旋 情勢急轉直下

    相較於嚴詞批評俄國企圖入侵烏克蘭的美國和英國，法國和德國始終將重心置於外交斡旋，卻雙雙被莫斯科「打臉」。在馬克宏積極斡旋下，普廷已「原則上」同意就烏克蘭局勢和美國總統拜登舉行高峰會，卻旋即宣布承認烏東兩共和國，使馬克宏痛批普廷違背承諾，呼籲歐盟發動相應和針對性的制裁。德國則是在俄烏爭端中拒絕烏國要求提供武器，引起北約盟國非議，但情勢急轉直下，柏林也被迫宣布中止可能影響能源供應的北溪二號管線認證程序。

    在法德等歐陸大國因烏克蘭問題與俄關係惡化後，分析指出，北約和歐盟維持歐洲和平的能力將遭到質疑，歐洲的安全將限縮到捍衛歐盟與北約核心成員，非成員國須自立自強。而在歐洲制裁俄國後，莫斯科也可能利用攸關歐洲能源供應的經濟利益，分化歐美關係，瓦解歐盟與北約的凝聚力。

    喊重返明斯克協議 中被無視

    至於向來和俄國唱同調的中國，面對這次俄烏危機卻陷入兩難。中國國家主席習近平支持俄國，反對北約東擴，但未提及烏克蘭；中國外交部長王毅在慕尼黑安全會議上則說，各國主權、獨立和領土完整都應獲得尊重維護，烏克蘭也不例外。美國智庫「外交關係協會」研究員塞克斯指出，烏克蘭情勢發展使中國陷入尷尬局面，因北京始終強調重返「明斯克協議」，卻被普廷無視。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播