新冷戰衝擊 全球秩序恐重組

美國總統拜登、德國總理蕭茲、法國總統馬克宏通話商討俄烏情勢，將陸續對俄實施制裁。（法新社）

2022/02/23 05:30

俄中強人專制軸心 對抗美歐民主陣營

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕在俄羅斯總統普廷正式承認烏克蘭東部兩個分離共和國並揮軍進駐後，正式宣告全球一場新型冷戰開啟：俄羅斯─中國的強人專制軸心，對抗美歐英結合印太夥伴的西方民主陣營，而這兩大集團並不像先前美蘇冷戰般，將不會完全切斷外交溝通與經貿商業聯繫。美歐警戒在中俄形同實質互不侵犯協議下，全球秩序正面臨重組。

在俄軍入侵烏東前，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾廿日甫示警，俄中本月四日發表的聯合聲明，是兩國長久以來對抗現有國際秩序的高峰；冷戰結束卅年後，俄中兩國正重新定義民主、人權等國際秩序核心原則，試圖恢復過去帝國，呼籲各國應提高警覺，挺身反抗。

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中俄聯合聲明 明白挑戰美歐權力

紐約時報也指出，中國試圖向美歐陣營揮出新的大膽重擊，以明確支持俄國的方式涉足歐洲安全議題。在普廷和中國國家主席習近平本月初發表的聯合聲明中，中國首次明確加入俄羅斯反對北大西洋公約組織（NATO）擴張行列，兩國還譴責美國印太戰略及美英澳新三方安全架構「AUKUS」，並稱中俄夥伴關係「沒有侷限」。

美歐官員認為，這份聲明是中俄關係轉折點，明確挑戰美歐權力，中俄還宣布將與其他國家合作，促進「真的民主」，並對抗美國領導的意識形態和制度，這種結盟旨在建立一種世界新秩序，在此秩序下專制國家將不受到挑戰。前美國總統布希的國安顧問海德里直言，該聲明是中俄「全球領導地位的宣言」。前美國總統川普的國安顧問波頓說，中俄夥伴關係將持續下去，因為兩國利益在可見的未來是互補的。

普廷終極目標 是恢復超級大國地位

卡內基莫斯科中心「在亞太的俄羅斯」計畫主任加布耶夫（Alexander Gabuev）指出，中俄邊境爭端已解決，雙方加強軍事合作，使莫斯科有信心將部署在東部的軍力轉移至烏克蘭附近，為入侵做準備，並將中國和蒙古邊境的俄軍規模降至一九二二年以來最低水準。

紐時指出，中俄強化關係的結盟預示一場新型冷戰，先前定義冷戰的美中俄權力三角將結構重整，美國將致力建立和強化民主國家聯盟，包括新的歐洲和印太戰略集團，協助這些國家發展先進軍事能力。華爾街日報則分析，普廷的終極目標是重塑後冷戰時代的歐洲格局，打擊美國領導的世界秩序。約翰霍普金斯大學歷史學教授薩羅特（Mary Sarotte）說，正如蘇聯時期，普廷正尋求在俄國周邊建立緩衝區，以強硬手段恢復俄羅斯與美國平起平坐的超級大國地位。

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