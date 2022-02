中英對照讀新聞》Jilted lovers take revenge by naming cockroaches for Valentine’s Day 被拋棄的戀人們透過幫蟑螂命名來報復過情人節

英國赫姆斯利保育中心計畫經理亨利.威登建議被甩的民眾用前男、女友的名字命名蟑螂。(路透)

2022/02/19 05:30

◎周虹汶

Never mind cutting up their clothes or chucking out their belongings, now jilted lovers can take revenge by naming a cockroach after their ex for Valentine’s Day.

別介意割剪他們的衣服或扔掉他們的物品,被拋棄的戀人們現在可以藉著用前男、女友大名幫蟑螂取名來過情人節。

Requests have already been flooding in from all over the world to the Hemsley Conservation Centre, in southeastern England, which runs the project as a fundraiser.

各方請求已從世界各地湧入位於英格蘭東南部的赫姆斯利保育中心,它辦這個計畫當募款活動。

"If you’ve had a particularly nasty break up and you need a pick-me-up, it’s a good way to have a little giggle to yourself or with your friends," operations manager Henry Weedon said.

計畫經理亨利.威登說,「如果你有個特別不舒服的分手經驗,你需要來個提振精神的東西,對自己或和朋友咯咯聊著傻笑是個好方法。」

The centre is also open to politicians’ names being offered for the "Roach Board".

這間中心也開放政治人物大名進「蟑螂榜」。

"All names are welcome," Weedon said. (Reuters)

威登說,「所有名字都歡迎。」(路透)

新聞辭典

jilt:動詞,指突然拋棄情人。例句:He jilted her for her best friend.(他為了追她的閨蜜甩了她。)

chuck:動詞,指隨便扔拋、結束戀愛關係;名詞,指寶貝、機器上固定物品的夾盤。例句:She’s just chucked her boyfriend.(她剛甩了男友。)

pick-me-up:名詞,指提振精神的物品。例句:This minty gum is a great pick-me-up.(這款薄荷口香糖很能提振精神。)

