拜登2.16兆國防預算 超越川普

為反制中國軍事擴張，據稱美國總統拜登將在下一財政年度要求編列逾七七○○億美元的國防預算，超過前總統川普任內創紀錄的預算要求。圖為美國海軍「卡爾文森號」航空母艦二○一八年七月在夏威夷外海參加環太平洋軍事演習。（美聯社）

2022/02/18 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕根據路透十六日獨家報導，美國總統拜登預計向國會提出二○二三財政年度逾七七○○億美元（約台幣廿一﹒六兆）國防預算，此金額超越前總統川普任內最後一年曾創史上新高的七五二九億美元預算要求，將供國防部進行軍事現代化之用。知情人士指出，美國國防部把核子武器現代化視為「必要支出」，正為未來可能和中國、俄羅斯爆發的戰爭準備。

預料國會同意上調 最後恐超過八千億美元

熟悉內情的三位人士告訴路透，美國國防部長奧斯汀還在與隸屬於白宮的美國行政管理和預算局持續討論，金額尚未正式定案，但白宮上週回應的數字和奧斯汀所提金額差不多，拜登政府預計下月一日提交國會，在二○二三財政年度今年十月起跑前都有變化空間，預料國會可望同意並上調總額，使預算最後超過八千億美元。

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報導指出，國防「最重要」預算將花在人事薪資、坦克、第五代匿蹤多用途戰鬥機F35上，以及資助美國能源局核武計畫與其他機構的相關活動；預算最優先任務則為造艦、發展太空能力、飛彈預警系統，以及進行「核武三角」彈道飛彈潛艦、轟炸機、陸基飛彈的現代化。美國軍火廠商洛克希德．馬丁、諾斯洛普．格魯曼與通用動力等國防承包商將是這筆預算的受益者。

中以二○四九年晉升世界級軍隊為目標

提高預算的同時，美國防部打算讓「近岸戰鬥艦」、「A-10攻擊機」等武器退役以縮減支出；前者雖是現代化武器但運作費用高昂，後者不僅老舊，且在美軍去年撤離阿富汗後已無太多用武之地。

美國政府問責署本月報告指出，中國人民解放軍以最遲二○四九年晉升世界級軍隊為目標，目前已是能夠全面挑戰美軍的現代化軍隊，長期將對美方構成重大挑戰，美國應採取及時行動。

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