外國勢力干預澳洲選舉 中俄被點名

澳洲情報首長勃吉斯九日披露，外國政府企圖干預澳洲選舉，以籠絡培植候選人的方式介入澳洲政治。（美聯社）

2022/02/11 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕澳洲安全情報組織（ASIO）總監勃吉斯（Mike Burgess）九日首度證實與警告，有外國政府企圖以培養與扶植候選人的方式來干預澳洲選舉與政治，但他並未透露此陰謀來自哪國與企圖干預哪場選舉；澳洲媒體則直接點名中國或俄羅斯，因為只有這兩國具備此等能力與動機，並推測今年五月的澳洲大選是外國政府企圖干預的目標之一。

富豪引誘培養候選人

勃吉斯是在發表年度安全威脅評估時，做上述表示。勃吉斯說，這起已被瓦解的外國勢力企圖干預陰謀，涉及一名與某外國政府及其情報單位有直接且密切關係的富豪，該名有如操偶師的富豪透過工作人員物色與鎖定同情該外國政府或易於被引誘與培養的澳洲候選人，引誘手段包括在外語新聞平台上為該候選人做正面報導、提供顧問與幫打廣告，其目的除了協助這些候選人當選上位，還要讓他們心存感激甚至心中有愧，進而遭其利用。

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勃吉斯指出，一旦被相中的候選人勝選，富豪操偶師的工作人員就會建議聘用特定幕僚，而這些幕僚往往就是該外國政府的特務或代理人；該外國政府還會透過當選的候選人取得其所屬政黨在國防、人權、外國投資或貿易等方面的立場的相關資料，以及影響這些澳洲政治人物在議會中與黨內的投票行為。

勃吉斯並未透露操偶師富豪是為哪國政府效力、該外國政府企圖干預哪一場澳洲選舉，以及本案是否有人被控告，但仍以本案為例警告說，澳洲今年將舉行聯邦大選，澳洲必須特別提防戒備外國政治干預，但也籲請澳洲民眾別讓對外力干預選舉的恐懼，助長社區分裂。

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