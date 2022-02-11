美眾院共和黨人提案 制裁習近平

美國聯邦眾議院軍事委員會首席共和黨議員羅傑斯與多名同僚，九日提案制裁包括中共總書記習近平在內的中共高官，以迫使北京當局停止竊取美國智慧財產、在新疆進行種族滅絕與武嚇台灣。（路透檔案照）

2022/02/11 05:30

包括所有中共黨代會成員及直系親屬

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國會眾議院的共和黨議員九日以竊取美國智慧財產、在新疆進行種族滅絕、侵略台灣與侵犯香港人權為由，提案主張制裁包括中共總書記兼國家主席習近平在內的中國共產黨全國代表大會（黨代會）成員及其直系親屬。這項內容強硬的法案，可被視為美國國會對抗中國官員的最新措施，將使已經至谷底的美中關係雪上加霜。

眾院軍事委員會首席共和黨人羅傑斯與同黨的麥克林、班克斯、威爾森等共二十名眾議員，提出「制裁中國共產黨內專制壓迫人民之官員法」（STOP CCP Act，簡稱「制止中共法」），主張制裁中共黨代會的所有兩千多名成員，及其成年直系親屬，直至中共停止竊取美國智慧財產、結束種族滅絕、終止侵擾台灣，及結束侵犯香港人權。

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提案主張，制裁最晚應於本法頒布後三十天實施，制裁內容包括阻止與禁止美國資產交易、無法取得赴美簽證或入境美國等。這意味著遭到制裁的中共官員無法使用美國金融系統，也無法利用其家庭成員來規避制裁。在中國營運的美國企業，也不能與任何被制裁官員及其家屬進行任何交易或業務。

指台對世界和平穩定有貢獻

羅傑斯在聲明中指出，中共須為侵犯人權負責；班克斯表示，遭制裁者名列全球最嚴重的人權侵犯者與專制邪惡政權領導者之林；麥克林則說，中國是美國與全世界的一大安全威脅。

法案稱台灣是自由繁榮的民主政體，對世界和平穩定有重大貢獻，重申美國在「台灣關係法」中的承諾，提及中國政府自二○一六年蔡英文總統當選以來加強透過外交孤立與軍事挑釁來施壓台灣，及人民解放軍快速現代化與近期在台海的軍事動作危及台灣安全，因而主張對中共高官進行制裁，直到停止各種形式的威脅、軍演與侵擾。

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