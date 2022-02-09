馬克宏訪俄 會談5.5小時 「烏」雲未散

俄羅斯總統普廷（左）七日在克里姆林宮接待來訪的法國總統馬克宏，但兩人使用的四公尺長桌意外引發網友熱議，吐槽兩位領袖遙遙相望、充分表現俄國與西方的巨大「隔閡、鴻溝」。（法新社） 俄羅斯總統普廷（左）7日在克里姆林宮接待來訪的法國總統馬克宏（右），雙方針對烏克蘭緊張局勢長談5個半小時，但兩人使用的4公尺長桌意外引發網友熱議，還被當成網路迷因（meme）素材，吐槽兩位領袖遙遙相望、對話的畫面，充分表現俄國與西方的巨大「隔閡、鴻溝」。法國「解放報」（Le Libération）更在「推特」（Twitter）發布8日頭版圖樣，正是馬克宏與普廷在無限延伸的大長桌「各據一方」，並形容這是在進行「俄式對話」。（圖：法新社，文：編譯孫宇青）

2022/02/09 05:30

拜登稱俄若侵烏 北溪天然氣二號管線必撤

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭和俄羅斯戰雲密佈之際，法國總統馬克宏七日造訪莫斯科，與俄國總統普廷會談長達五小時半，試圖消弭歐洲自第二次世界大戰結束以來最危險的僵局。馬克宏向普廷提出諸多「具體安全保障」提議，包括烏俄雙方不採取新的軍事行動，普廷也表明願意考慮妥協。美國總統拜登則在與德國總理蕭茲會面時揚言，一旦俄國侵烏，必將撤除連接俄德的北溪天然氣二號管線（Nord Stream 2）。

馬克宏是烏俄危機爆發以來，首位訪俄的歐美國家領袖。普廷在會談中提到，俄歐之間累積許多問題，必須透過談判解決，但再次否認準備侵烏，暗批北大西洋公約組織（NATO）才是挑釁的一方；他又指基輔當局應為烏東持續衝突負責，並指一旦烏國加入北約，北約就有義務協助奪回克里米亞，進而導致俄歐衝突，反問法國是否想與俄國開戰。

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馬克宏則強調，烏俄法德的「諾曼第模式」四方會談，對解決烏俄危機及區域安全問題很重要，直言歐洲正處於危急時刻，各方應力求規避戰爭、建立互信。馬克宏會後還表示，他已向普廷提出一些具體安全保障建議，普廷也承諾願意考慮，維護局勢穩定及烏克蘭主權完整。馬克宏強調，若俄國不安全，歐洲也不會安全。

馬提議不採新軍事行動

法國總統府解釋，馬克宏的提議包括雙方承諾不採取任何新的軍事行動、啟動新的戰略對話，及努力恢復烏國和平進程。普廷則表示，馬克宏的想法和建議有機會做為各方後續行動的基礎，並表明願意盡一切努力尋找適合各方的妥協之道，但未闡明細節，僅稱待馬克宏八日與烏國總統澤倫斯基會談後，會再與馬克宏通話。

英國「金融時報」引述法國官員報導，普廷承諾不會採取新的「軍事計畫」，並同意俄國與白俄羅斯十日舉行聯合演習後，將自白俄撤回數千名俄軍，但普廷並未證實此一說法。克里姆林宮發言人佩斯科夫則表示，普廷和馬克宏準備就法國的提議繼續對話，但相關討論仍未完全安撫俄方疑慮，「這些提案都需要歐盟和北約成員同意，尤其是美國」。

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