德衛生部長撂重話︰不打疫苗 死路一條

已經完整接種疫苗的法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）二十二日篩檢呈陽性反應，已自主隔離。當天稍早他在布魯塞爾與比利時總理德克魯會談，會後發表聲明，當時並未戴口罩。（美聯社）

2021/11/24 05:30

世衛︰到明年三月 歐洲恐增70萬人染疫亡

〔編譯管淑平／綜合報導〕歐洲正陷入第四波武漢肺炎疫情，許多民眾反對疫苗、反對防疫管制措施，增加與病毒奮戰的棘手程度。世界衛生組織（WHO）二十三日警告，按照目前趨勢預估，歐洲到明年三月染疫病故人數將增加七十萬人。德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）因為疫情告急而撂下重話，「大概到這個冬季結束前…德國幾乎每個人可能不是打了疫苗、感染康復了，就是死了」，力促民眾踴躍接種疫苗。

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德國聯邦政府疾病管制及預防研究機構「羅伯特．科赫研究所」（Robert Koch Institute）二十三日公佈感染指數，德國七天感染率攀升到每十萬人三九九．八，連續第十六天創新高紀錄。目前德國完整接種率僅六十八％。美國國務院將德國和丹麥的旅遊警示調升至最高的第四級，呼籲公民不要前往這兩國。

世衛歐洲地區辦公室指出，目前歐洲病故人數達一五○萬人，但根據目前疫情發展趨勢，到明年三月可能增加七十萬人感染死亡，達二二○萬人。世衛歐洲區辦事處主任克魯格（Hans Kluge）說，需要「疫苗Plus」手段應對這波疫情，除接種標準的疫苗劑數，「若有的話，接種加強劑」。

德國衛生部長史巴恩呼籲實施進一步防疫管制措施，包括不排除再度實施封鎖。針對德國人偏好BNT疫苗，造成該款疫苗庫存正迅速用罄，而約一千六百萬劑莫德納（Moderna）疫苗即將於明年第一季到期，史巴恩比喻BNT是賓士，莫德納則如勞斯萊斯，兩款疫苗一樣安全有效。德國國防部二十三日也證實，軍方將強制要求官兵接種疫苗。

法總理染疫 比總理等人受牽連隔離

歐盟正討論推動制定一致的疫苗政策，力促提高區域內整體疫苗接種率，其中第三劑被列為「第一優先」。斯洛伐克、捷克禁止未打疫苗者進入非基本需要商店，前者並「密切」考慮實施三週封鎖。已完整接種疫苗的法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）二十二日篩檢呈陽性反應，儘管並未出現症狀，但已自主隔離十天。當天稍早與他會面的比利時總理德克魯（Alexander De Croo）以及另外四名比國部長，也因此自主隔離。

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