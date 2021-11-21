孕婦染疫 產死胎機率恐倍增

主要國家疫情統計

2021/11/21 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國政府的一項大型研究十九日指出，孕婦感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）產下死胎的機率，是未染疫孕婦的一．九倍；在新冠病毒Delta變種病毒株成為主流病毒之際，染疫孕婦產下死胎的機率更上升至未染疫孕婦的四倍。

Delta流行後 機率增3倍

這項由美國疾病管制暨預防中心（CDC）所進行的研究，分析從二○二○年三月到二○二一年九月間、全美七三六家的一百二十多萬件分娩案例，發現整體而言，孕婦產下死胎的機率甚低，僅有八一五四件，佔比僅○．六五％；但單就確診孕婦而論，每八十次分娩就有一次會產下死胎，產下死胎的機率為一．二五％，至於未確診孕婦則是每一五五次分娩中有一次會產下死胎，機率為○．六四五％，染疫孕婦產下死胎的機率是未染疫孕婦的一．九倍。

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在使用統計方法來解釋可能導致研究結果偏差的其他變數影響後發現，在Delta流行前，武肺確診孕婦產下死胎的機率是未染疫孕婦的一．四七倍， Delta流行後的機率提升至四．○四倍。

研究報告作者指出，稍早的研究認為，染疫孕婦產下死胎的風險較高，可能是病毒導致發炎或減少對胎盤供血等生理因素；倘若武肺確診孕婦合併有慢性高血壓、懷多胞胎、心臟損傷、胎盤剝離、敗血症、供血不足引發休克、危及生命的肺部損傷，以及必須使用呼吸器或得入住加護病房等情況，產下死胎的風險也比較高。該研究撰稿人之一、CDC研究員迪西斯托說，此一發現凸顯預防策略的重要性，包括在懷孕前或懷孕時接種疫苗。

研究報告作者稱此研究是迄今直指武肺與產下死胎有關的研究之一，但還需要更多研究以確定母體感染武肺的併發症與產下死胎的關聯性。

二十日全球有多個國家舉行反對強制接種武肺疫苗的「全球自由集會」抗議活動。在澳洲，包括雪梨、墨爾本與布里斯本在內多個城市，當天都爆發反疫苗示威，共有數千人上街抗議各州與領地政府無視聯邦政府的自願接種規定，逕行對許多職業別人士頒布強制接種命令，並禁止未接種者進入餐廳和音樂會場。澳洲十六歲以上人口的完整接種率已達近八十五％。圖為雪梨的抗議人士。（歐新社）

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