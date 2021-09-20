進度落後+預算超支 澳政府：早向法方表達潛艦疑慮

法國和澳洲、美國之間持續因潛艦合約問題爭吵不休。圖為二○一八年五月間，法國總統馬克宏（左二）在時任澳洲總理滕博爾（中）等人陪同下，登上澳洲海軍柯林斯級潛艦沃勒號甲板。（法新社檔案照）

2021/09/20 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕澳洲決定放棄與法國的柴電動力潛艦合約，轉而借力新成立的「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）共同打造核動力潛艦，導致法國與美、澳、英等三國頓生嫌隙。繼召回駐美澳大使後，法國外交部長勒德里安十八日再次嚴詞砲轟澳洲失信，澳洲總理莫里森、國防部長杜登等人則強調，早已向法國表達法製潛艦進度落後、預算超過，以及不符澳洲日後國家安全利益等疑慮。

法外長批澳美英欺騙、嚴重失信

據報導，勒德里安十八日接受「法國電視二台」訪問時，以「謊言、欺騙、嚴重失信和藐視」等不符合外交禮儀的字眼指責澳洲、美國和英國，並指召回駐美澳大使是「非常具象徵性」的行動，「彰顯我們有多不高興，以及法國與這些盟邦之間已出現重大危機」。對於為何未召回駐英大使，勒德里安語帶尖酸地表示，英國一直都是機會主義者，沒必要傳召大使回國說明情況。

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勒德里安進一步暗示，北大西洋公約組織（NATO）成員國領袖明年在西班牙馬德里舉行峰會討論最新戰略時，必須將此事考慮進去。

針對法國連日砲轟澳洲更換潛艦合約，澳洲總理莫里森十九日再次喊話，他了解法國方面的失望之情，但他不後悔做出最符合國家利益的決定。他解釋，坎培拉當局早在數月前就直接向巴黎當局說明，法製「攻擊級」柴電潛艦無法滿足澳洲的戰略利益。莫里森還透露，澳洲將因取消法潛艦合約付出至少一七○億美元（逾四七五○億台幣）賠償金。

澳洲防長杜登也向澳洲「天空新聞」表示，坎培拉當局一直都「坦白、公開且誠實」向法方表達對原有合約的疑慮，包括造艦計畫超出預算，且進度落後好幾年等。他也曾親口向法國國防部長帕利表示，鑑於印太地區環境瞬息萬變，澳洲是根據國家利益採購核潛艦，

柴電潛艦需要充電，自然是前者更適合無核化的澳洲。

杜登另表示，澳洲首艘核潛艦預料最快在二○四○年代出廠，在這段過渡時期，澳洲考慮先向美國或英國租借或採購現有核潛艦，已向許多對口官員初步提及，相關討論將在十二至十八個月內進行。

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