威懾北京》高市早苗挺美在日部署中程飛彈
日自民黨總裁選舉
〔編譯茅毅／綜合報導〕當選後等於將成為日本新任首相的自民黨總裁選舉已開跑，行政改革擔當大臣河野太郎、前總務大臣高市早苗、前外務大臣岸田文雄和該黨代理幹事長野田聖子，十九日在富士電視台及ＮＨＫ節目中，就諸多國政議題廣泛討論。獲得前首相安倍晉三支持的高市表明，若她當選，為了防衛日本所需，一定同意美國在日本境內部署中程飛彈。她還認為，美國研發中的長程飛彈射程可涵蓋中國幾乎全境的空軍基地，今後也有必要納入考量。
高市等四名參選人十九日上午在富士電視台直播節目「週日報導THE PRIME」同台論辯。針對美國印度—太平洋司令部三月間向美國國會提出二○二○會計年度預算，爭取在沖繩、台灣等「第一島鏈」上部署陸基飛彈網，主持人詢問四人：若當選，美方正式對日方提出此一請求，是否會予以同意？
請繼續往下閱讀...
四人中唯一舉手表示將會同意的高市還說，她想積極地向美方請託，惟部署的飛彈以日本國造飛彈為優先，因此必須與「宇宙航空研究開發機構」（ＪＡＸＡ）等單位合作。至於日本是否應該解禁攻擊敵方基地的能力，高市也認為，日本遭到攻擊卻不反擊，就是坐以待斃，因此絕對要部署「精密誘導飛彈（ＰＧＭ）」，還必須擁有可干擾敵方衛星的技術，引進偵察等用途的無人機，並將電磁波應用在國防上。
河野和岸田則對美國在日本部署飛彈一事有所保留。河野表示，即使部署，也只有美方可以決定發射，因此並不代表日本的威懾力有所提升。岸田也說，目前對這種飛彈可搭載什麼彈頭、部署地點等具體內容都不清楚，他無法表示贊成或反對。
由於河野目前在各項民調中均暫居領先，高市陣營計畫將這次黨魁選舉拖入第二輪決選，複製二○一二年安倍逆轉勝前防衛大臣石破茂的戲碼。當時石破在第一輪投票時雖贏安倍（一九九票對一四一票），卻未過半，結果安倍第二輪以一○八票逆襲只獲八十九票的石破，順利「鳳還巢」。