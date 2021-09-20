威懾北京》高市早苗挺美在日部署中程飛彈

日本前總務大臣高市早苗十九日在富士電視台節目中，表態支持美國在日本部署射程可涵蓋幾乎中國全境空軍基地的彈道飛彈。（路透檔案照）

2021/09/20 05:30

日自民黨總裁選舉

〔編譯茅毅／綜合報導〕當選後等於將成為日本新任首相的自民黨總裁選舉已開跑，行政改革擔當大臣河野太郎、前總務大臣高市早苗、前外務大臣岸田文雄和該黨代理幹事長野田聖子，十九日在富士電視台及ＮＨＫ節目中，就諸多國政議題廣泛討論。獲得前首相安倍晉三支持的高市表明，若她當選，為了防衛日本所需，一定同意美國在日本境內部署中程飛彈。她還認為，美國研發中的長程飛彈射程可涵蓋中國幾乎全境的空軍基地，今後也有必要納入考量。

高市等四名參選人十九日上午在富士電視台直播節目「週日報導THE PRIME」同台論辯。針對美國印度—太平洋司令部三月間向美國國會提出二○二○會計年度預算，爭取在沖繩、台灣等「第一島鏈」上部署陸基飛彈網，主持人詢問四人：若當選，美方正式對日方提出此一請求，是否會予以同意？

請繼續往下閱讀...

四人中唯一舉手表示將會同意的高市還說，她想積極地向美方請託，惟部署的飛彈以日本國造飛彈為優先，因此必須與「宇宙航空研究開發機構」（ＪＡＸＡ）等單位合作。至於日本是否應該解禁攻擊敵方基地的能力，高市也認為，日本遭到攻擊卻不反擊，就是坐以待斃，因此絕對要部署「精密誘導飛彈（ＰＧＭ）」，還必須擁有可干擾敵方衛星的技術，引進偵察等用途的無人機，並將電磁波應用在國防上。

河野和岸田則對美國在日本部署飛彈一事有所保留。河野表示，即使部署，也只有美方可以決定發射，因此並不代表日本的威懾力有所提升。岸田也說，目前對這種飛彈可搭載什麼彈頭、部署地點等具體內容都不清楚，他無法表示贊成或反對。

由於河野目前在各項民調中均暫居領先，高市陣營計畫將這次黨魁選舉拖入第二輪決選，複製二○一二年安倍逆轉勝前防衛大臣石破茂的戲碼。當時石破在第一輪投票時雖贏安倍（一九九票對一四一票），卻未過半，結果安倍第二輪以一○八票逆襲只獲八十九票的石破，順利「鳳還巢」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法