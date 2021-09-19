FDA不建議第3劑 老人與高風險族群除外

美國食品藥物管理局的一個顧問委員會反對拜登政府主張普打加強針，認為年長者與染疫高風險者施打即可。（路透）

2021/09/19 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國食品藥物管理局（ＦＤＡ）的顧問小組十七日幾乎無異議否決普打武漢肺炎加強針，但同意讓六十五歲以上與武肺重症高風險族群施打加強針。此一建議重挫拜登政府稍早誓言在九月下旬普打加強針的宣布，但白宮表示，已準備好一旦獲准就開打。

此一建議，來自由外部專家組成的ＦＤＡ顧問委員會「疫苗與相關生物產品諮詢委員會」（VRBPAC）；其建言深具影響力但不具約束力，最後仍得由ＦＤＡ定奪。美國疾病管制暨預防中心（ＣＤＣ）的顧問委員會將於下週討論加強針。ＣＤＣ曾表示，考慮讓年長者、安養中心居民與前線醫護人員、而非所有成年人，施打加強針。拜登政府一個月前宣布，將從九月二十日該週起對所有美國人施打加強針。

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VRBPAC是以十六比二否決普打加強針，理由包括缺乏加強針的安全數據，此外也質疑廣泛施打加強針的價值；該委員會稍後以十八比○表決通過支持讓六十五歲與以上者以及武肺重症高風險族群打加強針；委員會並未說明何謂「高風險」，但稍後同意讓從事曝露病毒高風險之工作者，如醫護人員，打加強針。

VRBPAC成員之一、美國國家衛生研究院科學家庫利拉（Michael Kurilla）表示，他不確定目前看到的廣打加強針的數據，能適用一般大眾或對一般大眾而言有其必要；另一名委員會成員、費城兒童醫院專家奧菲特（Paul Offit）則說，盼看到更多有關年輕男性心臟打疫苗引發心肌炎風險的數據。

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