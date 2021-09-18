美澳2+2會談：強化對台關係

美國國務卿布林肯（右二）和國防部長奧斯汀（右），16日在華府與來訪的澳洲外長潘恩（左二）及國防部長杜登（左）會談，聲明將強化對台關係。（法新社）

2021/09/18 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀，十六日在華府與來訪的澳洲外長潘恩及國防部長杜登，召開第三十一屆「美澳部長級諮商」。他們在聯合聲明中強調，台灣在印度—太平洋地區扮演吃重角色，美澳未來將強化對台關係，支持台灣有意義地參與國際事務，並重申兩岸議題應該和平解決。

部長級諮商 挺台參與國際

該聲明讚揚台灣乃領先的民主政體和美澳的重要夥伴。在不以國家為入會條件的國際組織，美澳支持台灣成為會員。兩國亦支持台灣以「觀察員」或「貴賓」身分，參與以國家為入會條件的國際組織。美澳並表明，兩岸議題不應訴諸威脅或脅迫。兩國還將共同加強與台灣在太平洋地區的援贈協調。

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強調兩岸議題 不應訴諸威脅

此外，該聲明關切中國擴大對南海主權的聲索，強調所有國家皆有權依「聯合國海洋法公約」，在南海行使包括航行、飛越自由在內的海洋權利及自由。美澳還關切香港的自治、民主制度持續遭侵蝕，以及中國對新疆維吾爾族和其他少數族裔的打壓。該聲明也支持進行透明、獨立的疫情溯源調查。

布林肯提到，過去幾個月來，坎培拉並未因北京威脅祭出經貿報復和施壓而退縮，美國不會讓澳洲孤軍奮戰。中國駐澳洲大使館十七日指責美澳聯合聲明在台灣等議題上罔顧事實，粗暴干涉中國內政。

除美澳挺台，英國保守黨首相強森十六日也在國會就同黨前首相梅伊質詢，「澳英美三方安全夥伴（AUKUS）」是否可能導致英國因台灣而捲入和中國的戰爭時，回答「英國仍決心捍衛國際法，那是我們將給予全球友人的強烈建議，也是我們將給予北京政府的強烈建議」。「衛報」認為，強森拒絕排除為台灣而陷入衝突的可能性，展現AUKUS對台灣的支持。

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