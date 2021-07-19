洛杉磯頒口罩令 警拒執法
〔編譯茅毅／綜合報導〕武漢肺炎印度Delta變種病毒近來在美國加州洛杉磯郡肆虐，該郡十六日單日新增一九○二例確診，創三月以來新高，該郡公共衛生局因此下令，無論是否已接種疫苗，在公共場所室內必須強制戴口罩。然而，該郡警察局以此令違反聯邦政府疾病管制暨預防中心（ＣＤＣ）針對已接種疫苗者放寬限制的指引為由，拒絕執行這項自十七日晚間十一點五十九分起生效的命令。
警長：未獲科學支持
洛杉磯郡警長維拉紐瓦表示，不管有無接種疫苗，室內一律戴口罩的做法，「未獲科學支持」，因此他不會據此執法。他還說，公衛局有權執行該命令，但「經費不足、經費遭刪減的警局」，不會耗費其有限資源去執法，而是請民眾自願遵守。他並建議該郡衛生官員應改為實施既可以達到、又有科學支持的命令。洛杉磯郡是全美人口最多的郡，是一千萬人的都會區，十六日已是連續八天，單日新增確診數破千；在因武肺而住院治療的人數上，亦月增一倍。
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包括洛杉磯在內的全加州，一個月前才解除務必戴口罩並保持社交距離的規定。自去年十二月七日到今年六月七日，洛杉磯郡新增確診案例中，高達九十九．六％未接種疫苗。由於近來疫情急遽升溫，因此該郡開全美之先，恢復在商店、餐廳及工作場所等室內必須戴口罩的規定。不過，舊金山和矽谷地區等舊金山灣區七個郡，可能跟進洛杉磯郡前述強制戴口罩的規定，這七郡已建議居民在公共場所室內戴口罩，無論是否已接種疫苗。
據美國約翰霍普金斯大學統計，截至台灣時間十八日晚間，全美累計逾三四○七萬例確診，近六十一萬起死亡病例；十七日新增近一．三萬例及近七十例死亡。美國各州及城市已陸續解封，商業、休閒、夏日慶典和旅遊活動，幾乎都已重回正軌，但由於未能達到在本月四日（含）前至少有七十％成人接種第一劑疫苗的目標，聯邦到地方衛生官員仍對疫情保持高度警戒，並鼓勵青壯年民眾儘快前往接種疫苗。
加拿大迄今完成施打兩劑疫苗的人口比例，十七日已達四十八．六四％，超越美國的四十八．四％。歐洲近日加快疫苗接種速度，義大利、丹麥與比利時施打至少一劑疫苗的人口比率也已超越美國，但歐盟整體首劑疫苗施打率約四十九％，仍低於美國的五十四％。