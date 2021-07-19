洛杉磯頒口罩令 警拒執法

美國加州洛杉磯郡為控制武漢肺炎疫情，自十七日晚間十一點五十九分起開始強制要求公共場所室內必須戴口罩。圖為洛杉磯一家戲院內販賣飲料的櫃台上，擺出建議顧客戴口罩和保持社交距離的告示。（路透檔案照）

2021/07/19 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕武漢肺炎印度Delta變種病毒近來在美國加州洛杉磯郡肆虐，該郡十六日單日新增一九○二例確診，創三月以來新高，該郡公共衛生局因此下令，無論是否已接種疫苗，在公共場所室內必須強制戴口罩。然而，該郡警察局以此令違反聯邦政府疾病管制暨預防中心（ＣＤＣ）針對已接種疫苗者放寬限制的指引為由，拒絕執行這項自十七日晚間十一點五十九分起生效的命令。

警長：未獲科學支持

洛杉磯郡警長維拉紐瓦表示，不管有無接種疫苗，室內一律戴口罩的做法，「未獲科學支持」，因此他不會據此執法。他還說，公衛局有權執行該命令，但「經費不足、經費遭刪減的警局」，不會耗費其有限資源去執法，而是請民眾自願遵守。他並建議該郡衛生官員應改為實施既可以達到、又有科學支持的命令。洛杉磯郡是全美人口最多的郡，是一千萬人的都會區，十六日已是連續八天，單日新增確診數破千；在因武肺而住院治療的人數上，亦月增一倍。

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包括洛杉磯在內的全加州，一個月前才解除務必戴口罩並保持社交距離的規定。自去年十二月七日到今年六月七日，洛杉磯郡新增確診案例中，高達九十九．六％未接種疫苗。由於近來疫情急遽升溫，因此該郡開全美之先，恢復在商店、餐廳及工作場所等室內必須戴口罩的規定。不過，舊金山和矽谷地區等舊金山灣區七個郡，可能跟進洛杉磯郡前述強制戴口罩的規定，這七郡已建議居民在公共場所室內戴口罩，無論是否已接種疫苗。

據美國約翰霍普金斯大學統計，截至台灣時間十八日晚間，全美累計逾三四○七萬例確診，近六十一萬起死亡病例；十七日新增近一．三萬例及近七十例死亡。美國各州及城市已陸續解封，商業、休閒、夏日慶典和旅遊活動，幾乎都已重回正軌，但由於未能達到在本月四日（含）前至少有七十％成人接種第一劑疫苗的目標，聯邦到地方衛生官員仍對疫情保持高度警戒，並鼓勵青壯年民眾儘快前往接種疫苗。

加拿大迄今完成施打兩劑疫苗的人口比例，十七日已達四十八．六四％，超越美國的四十八．四％。歐洲近日加快疫苗接種速度，義大利、丹麥與比利時施打至少一劑疫苗的人口比率也已超越美國，但歐盟整體首劑疫苗施打率約四十九％，仍低於美國的五十四％。

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