衛生大臣中鏢 英相、財相隔離10天

英國首相強森（右）和財政大臣蘇納克（左）因接觸確診的衛生大臣賈維德，宣布自我隔離十天。 （美聯社檔案照）

2021/07/19 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國衛生大臣賈維德十七日證實確診武漢肺炎，與他有過密切接觸的首相強森和財政大臣蘇納克，原本打算在每天接受篩檢的前提下繼續工作，挨轟後改口表示將接受為期十天的自我隔離，為十九日的全國大解封帶來陰影。與此同時，南韓也宣布十九日擴大防疫措施，全國範圍內禁止五人以上私人聚會。

首相辦公室最初表示，強森和蘇納克獲准在接受篩檢後，繼續在辦公室處理公務，僅須在非工作時間自我隔離，但隨即被民眾、反對黨和企業砲轟為特權。強森去年四月曾染疫，一度病重到被送入加護病房搶救三天。

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英國準備在十九日解除大部分防疫限制，包括室內不強制戴口罩、保持社交距離，以及夜店暌違近一年半得以重新開放等。然而，隨著Delta變種病毒擴散，英國十七日新增確診病例逾五．四萬例，已連續兩天新增逾五萬例，也是今年一月以來的單日確診新高，住院率和死亡人數也在上升，所幸仍低於前一波疫情高峰，相信與逾三分之二成人完整接種兩劑疫苗有關。

與此同時，南韓新一波疫情愈演愈烈，中央災難安全對策本部十八日公布「首都圈以外地區私人聚集限制調整方案」，規定翌日起非首都圈也禁止五人以上私人聚會，為期兩週。據了解，首爾市、京畿道、仁川市等首都圈已實施最高級別的第四級防疫措施，不料民眾往圈外流動，加上暑期出遊旺季在即，輿論因而要求全國統一作法。韓聯社指出，南韓十七日新增一四五四例確診病例（本土佔一四○二例），單日新增病例已連十二天保持在四位數，累計逾十七萬例；並新增兩人死亡，累計二○五七人。

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