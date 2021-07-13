劍指中國 美重申九段線不合法

美國國務卿布林肯十一日發表重大聲明指出，美方將延續前朝政策，拒絕接受中國對南海的主權主張。（法新社）

2021/07/13 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國務卿布林肯在南海主權仲裁案十二日屆滿五週年前夕，重申拜登政府將延續前朝政策，繼續認定中國的南海「九段線」主權聲索完全不合法，並警告中國若在南海攻擊菲國軍隊，美方將採取行動。與此同時，中國十二日指控美軍伯克級飛彈驅逐艦「班福特號」（USS Benfold）闖入南海西沙群島「領海​」，美軍第七艦隊則強調自由航行任務符合國際法。

荷蘭海牙常設仲裁法院（PCA）因菲律賓提出訴訟，在二○一六年七月十二日對南海主權做出無異議且長遠的裁決，認定中國對南海的廣泛主權主張沒有國際法依據；且中方妨礙菲國捕魚和石油開採，建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚，均侵害菲國在專屬經濟海域享有的主權權利。中國九日再次重申，不接受該國際裁決。

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布林肯十一日發表重大聲明指出，美方將延續前國務卿龐皮歐去年七月十三日首度對南海主權問題做出的決策，拒絕接受中國對南海的主權主張，並強調若菲律賓武裝部隊、公共船隻或飛機遭到武裝攻擊，美國將根據一九五一年「美菲共同防禦條約」履行共同防禦承諾。

布林肯︰中國威脅全球自由航行

布林肯還表示，以規則為基礎的海上秩序，面臨最大威脅者莫過於南海，指控中國「脅迫、恐嚇東南亞國家，威脅全球重要通路的航行自由」，呼籲中國遵守國際法義務，停止挑釁行為，並向國際社會保證，遵循基於規則的海洋秩序，尊重不論大小所有國家的權利。美聯社分析，川普政府去年的聲明曾引起中國憤怒回應，布林肯的最新說法料將再次激怒中國。

挑戰中國 美驅逐艦進入西沙群島

與此同時，中國人民解放軍南部戰區發言人田軍里十二日表示，美國海軍飛彈驅逐艦「班福特號」當日擅闖中國位於南海西沙群島的「領海」，遭中方海空兵力跟監及警告驅離。田軍里聲稱，美軍行動嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞南海地區和平穩定，為美軍「航行霸權」的又一鐵證，敦促美方停止挑釁，否則一切後果自負。

美軍第七艦隊隨後發表聲明指出，「班福特號」依據航行權利和自由進入西沙群島附近海域，挑戰中國、越南等國施加的非法限制，亦挑戰中國對西沙群島的主張。聲明強調，班福特號的自由航行任務符合國際法，美方將繼續在國際水域進行正常活動，並批評中方過度及非法的海上主張損害南海鄰國。據了解，班福特號從上月廿一日至本月七日，都在關島與新加坡海軍進行聯合演習。

中國人民解放軍南部戰區12日聲稱，美軍飛彈驅逐艦「班福特號」闖入西沙群島附近海域；美軍第七艦隊則強調，此為符合國際法的自由航行任務。（取自維基百科）

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