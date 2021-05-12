（法新社檔案照）

2021/05/12 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕全球慎防疑是中國共產黨宣傳工具的「孔子學院」，近月在澳洲恐迎來關閉潮，共有十三所大學須依聯邦法律規定，提交合作協議供審查。澳洲外交貿易部發言人表示，十三家大學須在下月十日以前交出資料，外交部長潘恩將「視個案」認定。

《雪梨晨驅報》（The Sydney Morning Herald）十日報導指出，墨爾本皇家理工大學（ＲＭＩＴ）的中醫孔子學院今年就會關閉，校方證實此事，但稱問題出在武漢肺炎疫情導致預算壓力。

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根據澳洲去年十二月最新立法，各州、各領地、各大學和外國政府簽署的協議，若違背澳洲外交政策，外交部長可加以撤銷。潘恩上月曾動用否決權，取消維多利亞州對外簽訂的多起協議，包括中國主導的跨國經濟帶「一帶一路」協議，以及和伊朗、敘利亞分別簽訂的教育協議。他當時即預告，將有「進一步決定」。

多所大學已配合呈交資料或即將進行，阿得雷德大學則正與聯邦政府討論校內孔子學院是否適用相關法律。但澳洲國會安全暨情報聯合委員會主席派特森（James Paterson）提醒，「無論這些協議現在是如何美化」，各校須思考本身在設立這類孔子學院所扮演的角色，「應謹慎考慮，設立一個由涉及嚴重違反人權之外國專制政府為宣傳軟實力而出資的機構，是否與自身價值相符。」

澳洲智庫「洛伊國際政策研究所」（Lowy Institute）輿論與外交政策計畫主任卡薩姆（Natasha Kassam）則認為，即使協議重談，也不太可能保證澳洲學生在孔子學院學習的課程不含政治宣傳，例如台灣或中國人權紀錄等議題，但出動否決權「太過火」。

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