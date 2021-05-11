疫情燒到尼泊爾 中國在聖母峰設「隔離線」

尼泊爾的第二波武漢肺炎疫情嚴重，確診病例暴增，對醫療體系造成沉重負荷，當局疾呼攀登珠穆朗瑪峰的登山客，下山帶回空的氧氣瓶以助抗疫。圖為尼泊爾首都加德滿都一家醫院，患者躺在醫院走道外呼吸氧氣。（路透）

2021/05/11 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕武漢肺炎奪命人數居歐洲之冠的英國，如其他富國受惠於疫苗接種計畫進展快速，預計十日宣布十七日追隨部分歐洲國家重啟經濟的腳步，進一步解除封城措施。但染疫人數僅次於美國的印度，疫情依舊居高不下；鄰國尼泊爾也病例激增，鑑於全球最高聖母峰基地營近幾週已有數十人中鏢，中國官方媒體九日宣布兩國做為分界的峰頂將設「隔離線」。

英國首相強森十日預計公告的解封措施，可望包括酒吧和餐廳室內座位重新啟用，親友之間擁抱等親密互動也不再受維持社交距離規定所限；政府進行過搖滾音樂會等多次試點活動確認過安全性後，電影院及大型室內場地也即將恢復開放。

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西班牙去年十月起宣布的全國緊急狀態，亦於九日正式結束，開放民眾境內旅遊。德國也允許接種疫苗完全者，豁免於九日上路的新立法限制。賽普勒斯則在十日解除第三度部分封城措施，隨著「安全通行」系統上路，當地人將可自由移動。

印度則是十日新增確診近卅七萬人、不治破三七〇〇人，醫療體系不堪負荷，醫院持續氧氣供應不足又缺病床，太平間、火葬場人滿為患；而且身為全球最大疫苗生產國，接種率卻僅有二．五％。各界正施壓要求總理莫迪實施全國性封城，批評他過去兩個月未及時禁止宗教大型集會與遊行，美國國家過敏與傳染病研究院主任佛奇也呼籲印方透過封城令等手段來切斷傳播鏈。尼泊爾目前也缺乏氧氣瓶，尼泊爾登山協會（ＮＭＡ）已要求過去習慣把空瓶棄置山上的聖母峰登山客帶回以助抗疫。

而美國雖染疫及病死人數全球第一，但新增確診趨勢隨著逾一．一四億人接種疫苗完全而趨緩，疫情嚴峻的拉丁美洲有些富人還特別買機票飛到美國施打，反映另一種貧富差距現象。

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