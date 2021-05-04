助台確保國際地位 阿米塔吉籲日 派外交高層與台會談

四月間訪問台灣的美國前副國務卿阿米塔吉，在接受日本讀賣新聞專訪時指出，日本外務省可派出一定層級的官員與台灣方面舉行會談，協助台灣確保其國際地位。（法新社檔案照）

2021/05/04 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京三日報導〕四月間訪問台灣的美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）日前在華府接受日本「讀賣新聞」專訪時指出，日本無須刻意挑釁中國，但有必要協助台灣確保其國際地位，建議日本外務省可派出一定層級的官員，與台灣方面舉行會談。阿米塔吉是美國政府出名的亞洲通、知日派，二○一五年獲日本頒發「旭日大綬章」，他的發言對日本具有一定影響力。

阿米塔吉和前聯邦參議員陶德（Chris Dodd）、前副國務卿史坦柏格（James Steinberg）等人組成非官方代表團，上月十四日訪問台灣，並拜會蔡總統。

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拜登派團訪台 意在化解親中疑慮

阿米塔吉返美後，上月二十九日接受讀賣專訪，暢談訪台心得。阿米塔吉透露，由於拜登得知台灣方面曾向共和黨議員提及擔心拜登政府親中，不會與台灣站在同一陣線，白宮國家安全會議印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）便提議可派團訪台，拜登認為這是個好主意，於是便產生這次的訪台團。陶德是拜登的摯友，他在訪台時也表示，「受好友之託而來，重申美國對台美關係的承諾。」

對於拜登政府是否會改變以往「戰略模糊」的台海政策，阿米塔吉認為，現階段應該不會改變。他強調，中國對香港、釣魚台列嶼和南海等地的行動，有如剝樹皮般一層一層慢慢來，但中國若不審慎而為，美國的「戰略模糊」恐將告終。

至於美國是否應該加強與台灣的軍事關係，例如派遣美軍船艦訪台等，阿米塔吉也認為，現階段還沒有必要，中國要採取具體行動，應該還有一段時間。

中國持續對台施壓 不會立即動武

然而，美國印太司令部兩位高階將領三月間在國會作證時曾警告，中國可能在未來六年內武力犯台。阿米塔吉表示，他認為「六」這個數字沒有任何根據，只是一種預測，中國正在加強採取某種行動的能力，預測時間並沒有太大意義。他還指出，今年有東京夏季奧運會、中共建黨百年，明年有北京冬季奧運會，中國應會持續對台施壓，但不會有立即的軍事行動。

阿米塔吉還談到訪問團與蔡總統會談的印象。他說，蔡總統不打算發表獨立宣言，也認為沒有發表的必要，因為台灣已實現「實質獨立」，多數台灣民眾認為台灣已有獨立地位。

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