四星上將司令柏格：嚇阻中國脅迫 美陸戰隊新任務

美軍陸戰隊司令四星上將柏格近日在美軍雜誌《軍事評論》（Military Review）撰文概述，美軍正在制定並調整陸戰隊的戰略戰術，並尋求與當地盟友進行密切合作，以因應未來與中國發生軍事衝突。（法新社檔案照）

2021/04/28 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕以驍勇善戰聞名的美軍陸戰隊正在進行數十年來最徹底的轉型。陸戰隊司令四星上將柏格近日在美軍雜誌《軍事評論》（Military Review）撰文概述，美軍正在制定並調整陸戰隊的戰略戰術，並尋求與當地盟友進行密切合作，以因應未來與中國發生軍事衝突。而這項新戰略主要圍繞「偵察和反偵察行動」進行。

針對共軍「偵察和反偵察」

柏格在文章中談到，新的陸戰隊任務將包括從靠近中國海岸的水域對中國解放軍的活動進行偵察和反偵察，並與地區盟友密切合作，嚇阻中國的脅迫行為。這種新戰略顛覆了陸戰隊的傳統使命，幾十年來，陸戰隊一直將從海上到陸地的兩棲攻擊作為首要任務。

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美軍陸戰隊不再對地面戰的重裝武器過度青睞，未來將聚焦於轉型成更輕便、機動性更強的先鋒部隊，以利將這種靈活性更高的小型部隊部署在太平洋的島礁攻防上，從國際水域出發，與當地盟友和合作夥伴一起短期上岸作戰。

柏格指出，中國迅速發展的遠程精準打擊飛彈和武器更容易攻擊陸上基地。此外，大型海軍艦艇現在也容易受到中國新型反艦彈道飛彈東風-21和東風-26的攻擊，因此，一支輕型、自力更生、高度機動的海上遠征軍將靠近中國的沿海地區並擺開陣勢，為尋找和追蹤高價值的中國軍事、情報等目標，提供至關重要的支持。

今年二月，柏格呈遞一份備忘錄給新任國防部長奧斯汀，其中首次將俄羅斯威脅降至與伊朗、北韓和極端組織同級，顯示中國成為美國的頭號威脅。

《國家利益》雜誌三月間曾披露，美軍陸戰隊正從「第二陸軍」（Second Army），大規模轉變為太平洋地區的海軍力量投射延伸，其中一環就是準備獵殺中國的艦艇和航空母艦。

為因應未來與中國發生軍事衝突，美國陸戰隊正在進行數十年來最徹底的轉型。（圖取自美國陸戰隊臉書）

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