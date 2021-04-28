專家：美陸戰隊作戰經驗 我應積極交流

美軍陸戰隊屬於獨立軍種，擁有最先進的F-35B隱形戰機，具備強大火力與豐富的實戰經驗。（圖取自美軍陸戰隊臉書）

2021/04/28 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍持續強化軍力，使我國在內的區域各國面臨威脅，為此，美軍陸戰隊逐步調整戰略、戰術，欲在靠近中國近海偵察、反偵察共軍活動，並強化與區域盟友合作機制。學者、立委認為，美國已將中國視為最大、唯一的威脅，我國陸戰隊可在既有交流基礎上汲取美方經驗，持續交流深化。

強化台美指管通情合作

美軍陸戰隊司令柏格上將日前在美軍雜誌《軍事評論》撰文，揭示美軍陸戰隊的戰略、戰術調整方針，未來將在中國近海偵察、反偵察共軍活動，並與地區盟友密切合作，美軍從國際水域出發，與盟友一同短期上岸作戰，減少對地面重型部隊、大型陸基航空部隊的需求；另考量中國迅速發展遠程精準打擊飛彈，將與盟友組成「高度致命的海軍和聯合火力殺傷鏈」。

請繼續往下閱讀...

對此，國防院副研究員舒孝煌指出，美軍陸戰隊已開始著眼西太平洋部署，考量此區域廣大、島嶼眾多，美方已開始裁減裝甲部隊、強化登島突襲能力，並有意籌獲新款輕型兩棲艦艇，滿足自力搶灘的需求，未來也可能在西太平洋島嶼開闢更多小型基地，以滿足軍事部署需要。

民進黨立委王定宇認為，從美軍陸戰隊變革可見，美國已將中國視為最大、唯一的威脅，並針對中國特色進行軍事調整，也將改採零散、輕裝的軍備。

至於我國能扮演何種角色？舒孝煌認為，美軍陸戰隊本月底將與法國、日本「水陸機動團」於霧島進行水上作戰演訓，顯見美方欲強化與盟邦的合作。在美國兩棲作戰經驗、軍事實力皆優於其他國家前提下，我國可以在既有的交流默契上，持續與美軍陸戰隊合作，強化兩棲作戰理念、指揮管制、通信情報合作，同時也讓美方熟悉我方部署與想法。

王定宇認為，隨著中國不斷強化兩棲戰力，區域各國都有所因應。例如，日軍已放眼將「水陸機動團」強化西南諸島防衛，台、美陸戰隊亦有既定交流基礎，未來能否促成台美日三方陸戰隊合作，探詢如何因應「奪島」威脅，甚至整合成更大的區域嚇阻力量。

美軍陸戰隊成立迄今逾二百年，目前官兵人數約廿餘萬人，屬於獨立軍種，擁有戰機、主力戰車、飛彈等重裝備及完整的後勤系統，具備強大火力與豐富的實戰經驗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法