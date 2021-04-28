美艦插入遼寧號艦隊 蘇紫雲：共軍意圖降低威脅感

推特帳號「OSINT-1」廿六日貼出衛星圖片指出，遼寧號航艦戰鬥群編隊正在台灣東邊的菲律賓海由南向北航行，將會通過宮古海峽，但編隊中仍有一艘美國海軍伯克級神盾驅逐艦一路跟隨。（圖取自OSINT-1推特）

2021/04/28 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕長期觀測各國軍事動態的推特帳號「OSINT-1」指出，美國海軍驅逐艦廿六日混入正在菲律賓海朝北航行的中共遼寧號航艦戰鬥群編隊，並緊跟在遼寧號後方。軍事專家蘇紫雲分析，公海上，不同國家海軍船艦彼此監控是常態，然而中國似故意把航艦戰鬥群拉開距離，刻意讓美軍可插入編隊中，意圖降低威脅感。

針對遼寧號動態，國防部昨回應，台灣周邊海空域狀況，國軍都有充分掌握，並妥慎因應；對於網路所傳訊息，沒有評論。

請繼續往下閱讀...

推特帳號「OSINT-1」廿六日貼出衛星圖片指出，遼寧號航艦戰鬥群編隊正在台灣東邊的菲律賓海由南向北航行，將會通過宮古海峽，但編隊中竟然仍有一艘美國海軍伯克級神盾驅逐艦一路跟隨。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，中國刻意將航艦戰鬥群的船艦距離拉開，讓美軍可以「插入」編隊，是不正常的狀態，可能是在進行心理戰，操作「軍事信心建立措施」（MCBM），在大肆發展海軍的同時，又要降低威脅感。

前海軍官校教官呂禮詩昨受訪提到，網路流傳的衛星圖片沒有比例尺，但推估各艦距離相差五公里以上，海上航行沒有亂陣問題，一般認為「被插入」是陸軍的想法，海上遵守的是避碰規則，美國航空母艦戰鬥群也曾被解放軍船艦在一旁監控。

退役海軍上校楊于勝受訪表示，中美兩國在二○一四年底簽訂「中美關於海空相遇安全行為準則諒解備忘錄」，就是防範意外發生；衛星圖片最忌諱「看圖說故事」，只要依照海上避碰規則，沒有追尾或是搶船頭，只要不影響航行安全，在公海上都可以對他國軍艦伴航監控，過去美國軍艦在南海執行自由航行任務時，共軍船艦也是在一旁監控。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法