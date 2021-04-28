澳高官：戰鼓已響 澳洲須做好準備

澳洲內政部秘書長裴佐洛指出，「戰鼓」已經響起，澳洲必須再次派遣戰士上戰場。圖為澳紐聯軍紀念日遊行。（圖取自澳洲陸軍臉書）

2021/04/28 05:30

澳媒：針對台海局勢發言

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕澳洲內政部秘書長裴佐洛於廿五日的「澳紐聯軍紀念日」（Anzac Day）寫信予內政部員工，指出澳洲在降低戰爭風險的同時，不能以「我們寶貴的自由」為代價，自由國家再度聽見了「戰鼓」聲響，區域爆發戰爭的可能性正在增加。「澳洲人報」指出，裴佐洛這番言論應是呼應國防部長杜登日前針對台海關係的發言。

「必須再次派遣戰士出征」

裴佐洛表示，澳洲在尋求和平的同時，也必須準備再次派遣戰士上戰場，自由國家必須維持武裝，並為戰爭做好準備。戰爭也許很愚蠢，但更愚蠢的是拒絕藉由思考或關注擺脫詛咒，以為只要不關注，戰爭就會自動遠離，「我們必須在戰爭詛咒中，尋找和平機會」。

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裴佐洛也提到，前美國總統艾森豪執政時，不斷與蘇聯勢力打交道，如今自由國家仍面臨這般「對自由的暴政威脅」的挑戰。

澳洲智庫羅伊研究所國際安全計畫主任羅傑文表示，儘管部分評論認為裴佐洛的言論悲觀且令人不寒而慄，但它不僅與澳洲政府的想法一致，也具有重大意義，承認七十年歷史的「太平洋安全保障條約」（或稱澳紐美安全條約，ANZUS）保護了澳洲。

羅傑文認為，澳洲政府近期在國防領域的升級，承認了中國經濟與軍事力量的成長，政府在二○二○—二一年提升國防預算二％的目標應只是下限，「我們已經看到海軍能力提升的公告，但尚未看見重大的國防開支增加」。

澳洲國防部長杜登廿五日曾表示，觀察中國近期的發言，中國欲統一台灣的立場已經十分明瞭，中國顯然正在進行大量的軍事活動，因台灣燃起區域衝突的可能性不容小覷。此外，中國也正在軍事化區域港口，澳洲必須認知到鄰近區域正在改變。

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