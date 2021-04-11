美航行經濟海域 考驗美印合作

美國海軍第七艦隊飛彈驅逐艦「約翰．保羅．瓊斯號」七日進入印度專屬經濟海域（EEZ）執行航行自由任務。（取自維基百科）

2021/04/11 05:30

印度抗議 稱全程監控 美回應維護航行自由

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國海軍第七艦隊伯克級飛彈驅逐艦「約翰．保羅．瓊斯號」（USS John Paul Jones），七日進入印度專屬經濟海域（EEZ）展開航行自由任務，挑戰印度方面「過度的海權主張」，九日遭到印度外交部抗議。分析指出，印度近年為了抗衡中國軍事擴張，強化與美國的軍事合作關係，但仍堅持不與美國結盟，反而希望把俄羅斯拉入印度—太平洋，可能是美國採取此行動的原因。

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美挑戰印度海權 稱符合國際法

第七艦隊表示，美艦當天在印度主張之專屬經濟海域、位於阿拉伯海的拉克沙群島（Lakshadweep Islands）以西一三○海里處，行使航行自由權利，此舉符合國際法，故未事先徵求印度政府同意。聲明強調，印方要求他國船艦在其專屬經濟海域或大陸棚海域進行軍事演習或機動演練，均須取得印方同意，此一主張不符合國際法，因此美方提出挑戰，今後也將繼續維護海洋權利、自由和合法使用權。

對此，印度外交部發言人巴格奇九日回應道，美艦經波斯灣向麻六甲海峽航行期間，均受到印方監控，印方已就該艦行動，透過外交管道向美方表達關切。他也強調，印方對於「聯合國海洋法公約」的立場是，該公約並未允許他國在未取得沿海國同意下，在其專屬經濟海域和大陸棚海域進行軍演或演練。五角大廈發言人柯比回應，維護航行自由是美國的責任。

美軍首度挑戰印度海權主張，是在二○一九財政年度期間。對於此次航行，印度海軍前總司令普拉卡希質疑第七艦隊對外公布的意圖何在？在川普任內，美方恢復美、印、日、澳組成的「四方安全對話」（QUAD），以制衡中國；本月五至七日，QUAD更聯合法國於孟加拉灣舉行聯合軍演。

印拉攏俄入印太 淡化美主導

分析指出，儘管印度智庫和媒體近年頻呼籲印度聯美抗中，QUAD軍演也透露亞洲版北約組織雛型，但印度外交系統仍堅持不結盟路線，外交部長蘇杰生六日更與到訪的俄國外長拉夫羅夫分享印度的印太戰略觀點，盼說服俄國加入，淡化美國主導力量。美國第七艦隊的動作和聲明，因而被懷疑與此有關。

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