暴雨轟炸 印尼、東帝汶逾百死

東帝汶首都狄力一處道路在洪水沖刷下崩毀。（歐新社）

2021/04/06 05:30

熱帶氣旋「蓮花」侵襲 引發洪水土石流 目前正朝澳洲逼近

〔編譯孫宇青／綜合報導〕赤道附近的印尼和東帝汶兩國，3日以來遭熱帶氣旋「蓮花」（Seroja）侵襲，強風、豪雨引發洪水、土石流等重大災情，已奪走至少逾百條人命，還有數千人流離失所。氣象當局指出「蓮花」9日前將繼續影響周邊國家，並朝澳洲西北部逼近，各地極端降雨恐怕暫時不會歇止。

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據報導，印尼東部的東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）是災情最嚴重的地區，許多島嶼一片狼藉，不計其數的民宅遭土石流掩埋或被洪水沖走，包括佛羅雷斯島（Flores）的東佛羅雷斯縣、阿多納拉島（Adonara）的拉梅內勒村（Lamenele）、雷姆巴塔島（Lembata）的雷姆巴塔縣等，都屬一級重災區，雷姆巴塔縣的部分房屋甚至被沖到海岸。帝汶島（Timor）的古邦市（Kupang）也有逾2000人因土石流和漲潮淹水而淪為災民。

數千人流離失所

印尼國家災害應變總署（BNPB）表示，全國至少133人死亡，並有至少70人下落不明。更糟的是，暴雨仍在持續，許多道路和橋樑已被摧毀，導致大型機具難以運抵現場，搜救隊伍也窒礙難行。印尼總統佐科威（Joko Widodo）透過電視慰問災民，對死者家屬表達哀悼，同時提醒民眾勿放鬆警戒，並指示各部會首長、軍隊統領、警察和救災單位全力救災。

另一方面，與印尼相鄰的東帝汶同樣災情慘重，至少27人喪命，大多數集中在已成水鄉澤國的首都狄力（Dili），已有2500人撤離家園。當局仍在災區搜救，傷亡人數恐怕還會上升。

印尼氣象、氣候暨地球物理局（BMKG）局長卡納瓦第（Dwikorita Karnawati）指出，「蓮花」自3日起帶來強浪、狂風和豪雨，預計會影響至9日。她特別警告，東努沙登加拉省的松巴島、佛羅雷斯島、羅地島等地，可能會出現4公尺巨浪，而該省南部、班達海和印度洋，甚至可能出現6公尺巨浪。澳洲氣象局也警告西澳大利亞州北部居民，「蓮花」仍在增強並逐漸靠近，必須加強戒備。

法新社指出，每年10月至翌年4月是印尼雨季，常發生致命性土石流和洪災。西爪哇省雙木丹縣1月才發生洪災，造成40死。印尼BNPB曾推算印尼有1.25億人住土石流風險區，佔全國人口近半。

印尼搜救隊在東佛雷斯縣尋獲被土石流掩埋的民眾遺體。（路透）

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