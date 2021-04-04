美日韓國安會談 續施壓北韓棄核武

美國、日本和南韓的國家安全首長二日在美國海軍官校舉行會談，談到北韓核武及飛彈計畫等廣泛議題。圖為三月首爾江南區的水西車站內，大螢幕正播放有關北韓試射彈道飛彈的新聞。（美聯社檔案照）

2021/04/04 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國國家安全顧問蘇利文、日本國家安全保障局長北村滋和南韓總統府青瓦台國家安保室長徐薰，二日在美國馬里蘭州安納波利斯的美國海軍官校，舉行美日韓國安首長會談。三人在會後透過白宮發表的聯合聲明中說，他們均擔憂北韓的核武與彈道飛彈計畫，承諾以協調一致的合作，朝向朝鮮半島無核化目標。惟該聲明並未點名中國。

該聲明還提到，三人同意，國際社會迫切需要徹底落實聯合國安全理事會通過的北韓相關決議，防止核武及飛彈擴散，並合作加強嚇阻和維持朝鮮半島的和平及穩定。三人也重申要求平壤解除核武及彈道飛彈計畫。

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據報導，美國申明其對美日、美韓同盟的承諾與美日韓雙邊及三方合作的重要。三人也論及對抗新冠肺炎疫情、今後防範再有傳染病全球大流行、氣候變遷、半導體晶片全球供貨短缺、恢復緬甸民主、上世紀日本人遭北韓綁架、遭韓戰拆散的朝鮮半島家庭團聚的方法，和印度—太平洋地區的其他安全議題。

「日本放送協會」（NHK）報導，北村並分別與蘇利文及徐薰會談。北、蘇兩人共談約一小時，針對強化海洋擴張的中國、北韓三月發射彈道飛彈等情勢，廣泛交換意見，並就有關致力實現「自由開放印太」、包括經濟安全在內的國安問題進行協商。接著，北、徐兩人共談約五十分鐘。徐、蘇兩人也進行個別會談。

重啟美朝對話有共識

徐薰指稱，三人都同意，為儘快重啟美朝對話，必須繼續努力。「韓國放送公社」（KBS）報導，今年內，美日韓會再舉行一次面對面的協商。

另一方面，南韓外長鄭義溶三日在福建省廈門與中國外長王毅會談。這是自二○一七年十一月以來，相隔三年五個月，南韓外長再次訪中。鄭說，實現朝鮮半島無核化、建立半島永久和平機制，乃中韓的共同目標，期待中方發揮更大作用。王、鄭兩人並同意儘快展開中韓外交、國防「二加二」對話。

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