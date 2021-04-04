美國會山莊遇襲 1駐警殉職

員警與國民兵二日駐守於華府街頭一處檢查哨。在一月六日的國會暴動事件後，目前仍有二千二百多名國民兵駐防國會山莊。（法新社）

2021/04/04 05:30

非裔男駕車衝撞檢查哨 向警方揮刀被擊斃

〔編譯張沛元／綜合三日外電報導〕美國華府國會山莊二日午後再傳攻擊事件，一名黑人男子駕車衝撞國會山莊外的一處檢查哨，導致國會山莊駐警一死一傷與國會山莊一度封鎖。嫌犯稍後遭警方擊斃，目前還不清楚其犯案動機，但似乎與恐怖主義無關，他在社群媒體上的貼文則顯示出有嚴重的心理問題。

這是美國國會山莊繼一月六日的暴動後，再度有駐警殉職。國會山莊代理駐警首長皮特曼指出，殉職的國會駐警是有十八年資歷的資深員警、隸屬第一回應小隊的埃文斯，他在國會山莊北側憲法大道的警方檢查哨遇襲。美國總統拜登聞訊後發表聲明，除了對此噩耗深感痛心，也向埃文斯的家屬表達誠摯悼念；美國國會眾議院議長裴洛西稱埃文斯是美國民主烈士，她與拜登分別下令國會山莊與白宮下半旗致哀。

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這起駕車衝撞國會山莊的攻擊事件，發生在當地時間二日午後一時（台灣時間三日凌晨一時）左右，廿五歲、來自印第安納州的非裔男子諾亞．葛林（Noah Green），駕駛藍色轎車衝向國會山莊北側的一處警方檢查哨，稍後下車揮舞刀械衝向國會山莊駐警，最後遭警方開槍制伏，送醫後不治。案發後曾一度動員國民兵部隊以及要求在國會休會期間仍滯留國會山莊的工作人員遠離窗戶與尋找掩護自保。

動機不明 家人指稱有心理問題

皮特曼表示，葛林並未名列警方的警示名單，目前還不清楚其犯案動機，但顯然無關恐怖主義，警方將持續調查。此外，目前亦無跡象顯示本案與一月六日的暴動有關。

葛林兩年前自維吉尼亞州的克里斯多福新港大學畢業，主修財政，在校時是美式足球員。他自稱一八年曾遭室友用鎮靜劑贊安諾（Xanax）下毒，導致他藥物依賴，並開始有幻覺。家人也指稱他有毒癮與偏執等心理問題；葛林三月時的若干網路貼文也透露絕望與偏執之情，像是自曝無業以及曾有健康問題與提及聖經中的末日概念，還說「撒旦對我們的統治已經結束」。

據了解，葛林是反猶太的黑人民族主義團體「伊斯蘭民族」（Nation of Islam）領袖法拉汗（Louis Farrakhan）的追隨者。他在其中一篇貼文提到曾飽受聯邦調查局（FBI）與中央情報局（CIA）的折磨、下毒，入院以及「心智遭控制」，所幸法拉汗解救了他。他並稱美國政府是「黑人的頭號敵人」。葛林的臉書與Instagram帳號已遭刪除。

美國華府國會山莊外一處警方檢查哨二日遭人開車衝撞，導致國會山莊駐警一死一傷，車子則在撞上路障後停下。（歐新社）

二日衝撞事件中殉職的國會山莊駐警埃文斯。（歐新社）

駕車衝撞國會山莊的非裔男子葛林疑似有精神問題。（法新社）

美國會山莊攻擊事件示意圖（取自網路）

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