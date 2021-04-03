打完中國疫苗仍確診 巴基斯坦總統換來習「慰問電話」

巴基斯坦總統艾維三月十五日接種中國國藥集團研發的武漢肺炎首劑後，三月廿九日宣布驗出病毒陽性反應。（路透檔案照）

2021/04/03 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕巴基斯坦總統艾維（見圖，路透檔案照）上月十五日接種中國國藥集團（Sinopharm）研發的武漢肺炎首劑後，廿九日宣布確診，驗出病毒陽性反應。中國國家主席習近平四月一日致電艾維表示慰問，強調兩國為全天候戰略合作夥伴，「中國政府和人民將始終同巴基斯坦政府和人民堅定站在一起，並肩戰勝疫情。」

艾維步總理後塵

巴基斯坦為中國政府對外援助疫苗的第一個受援國，目前已收到逾百萬劑，二月初開始施打，首批接種者為第一線醫護人員，三月十日起則開始為六十歲以上人士施打。中國新華社上月十八日曾大肆報導七十一歲的艾維接種第一劑消息。但當地至今累計確診者逾六十七．八萬人，近來每日新增屢破四千人，共有超過一．四六萬人不治。

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巴國總理伊姆蘭汗上月接種第一劑的兩天後，也在上週驗出病毒陽性反應，但巴國官員認為有可能施打疫苗前即已感染。

世界衛生組織（WHO）上月卅一日表示，經世衛免疫專家戰略諮詢小組的審核，中國科興生技公司和國藥集團的兩支武肺疫苗的臨床試驗資料期中分析顯示，它們「安全且具良好保護效力」，但仍需更多的資料，包括兩支疫苗都缺乏在較年長族群與有其他合併症族群的資料。截至三月，中國有三款新冠疫苗在國內外獲准使用，除了科興，還有國藥和康希諾（CanSino）。

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