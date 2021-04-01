14國質疑WHO疫源報告 譚德塞也不信

世衛武漢肺炎疫源調查團中國代表梁萬年三月三十一日在北京召開記者會，說明世衛報告內容，並回應外界質疑。（美聯社）

2021/04/01 05:30

譚德塞直指中國資訊取得困難

〔編譯管淑平／綜合報導〕世界衛生組織（ＷＨＯ）三月卅日透過官網公布備受矚目的武漢肺炎疫源調查報告，認為外界質疑的病毒源自「實驗室外洩」為「極不可能」，隨即遭到美國等十四國政府同聲批評，指報告不完整、缺乏透明，就連一直力挺中國的世衛秘書長譚德塞，也反駁專家團隊做出的該項結論，強調調查團在中國取得原始資料遭遇困難，有必要進一步探究實驗室外洩的可能性。

譚德塞說，「在我與該團隊的討論中，他們表達他們在取得原始資料上遭遇困難」；儘管調查團認定病毒為實驗室流出的理論是「最不可能」，卻仍有賴進一步調查；「我不相信這次的評定夠全面」，「就世衛而言，所有假設都尚未被排除。」

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美要求由獨立國際專家進行二階調查

美國、英國、澳洲、南韓等十四國政府發表聯合聲明，質疑調查報告發表的時間和獨立性，對世衛調查延宕，以及調查團取得「完整、原始資料和樣本」受到侷限，表達關切。白宮發言人莎琪說，「這份報告缺乏關鍵資料、資訊和數據的取得，呈現的是部分、不完整的樣貌」，要求由獨立國際專家進行第二階段調查。歐盟也發表聲明，表達相同關切。

報告挨批為中共洗白文件

世衛調查報告探究病毒起源的四種假設，認定最有可能的是從中間宿主傳染給人類，但未說明這種跨物種傳染如何發生；「極不可能」因實驗室人員感染或動物逃脫造成病毒外洩，報告也未建議就此深入研究。華爾街日報直指，報告可視為中共和西方相關利益人士干預下的「洗白」文件。

世衛調查團負責人班恩巴瑞（Peter Ben Embarek）表示，中國實驗室人員坦承，一開始確實擔心病毒外洩，但這方面的證據薄弱，「沒人能在他們的紀錄或樣本中，找到任何類似這個病毒的蛛絲馬跡」，「沒人能確定或提出證明、證據，這些實驗室發生外洩意外。」調查團成員、動物學學者達斯札克（Peter Daszak）說，調查團隊檢測武漢病毒研究所蝙蝠冠狀病毒研究團隊所有成員是否曾感染病毒，「都是陰性反應」。

中代表：初期樣本已不存在

世衛調查團的中國代表梁萬年也駁斥中國未提供完整原始資料的說法，但坦承由於疫情已發生一年，「中國、尤其是武漢，有多個初期樣本已不存在」，因為初期並不了解此病毒和疾病，並不會保留所有樣本，「不能用現在對這個疾病病毒的認識，來回答早期的判斷。」

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