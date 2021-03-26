試射短程飛彈4天後 北韓昨射彈道飛彈

北韓二十五日試射兩枚短程飛彈，乃美國總統拜登一月就任以來，朝方首次發射彈道飛彈。圖為首爾江南區水西火車站內的大螢幕，當天播放這則消息的電視新聞。（美聯社）

2021/03/26 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕就在美國總統拜登召開上任首場記者會前，北韓廿五日從其東部的咸鏡南道咸州郡一帶，先後向東發射共兩枚彈道飛彈，飛彈最大高度約六十公里，飛行約四五○公里後墜入日本海，在日本專屬經濟區（ＥＥＺ）外。紐約時報指出，這是拜登一月就任以來，平壤對華府「第一次的重大挑釁」。

今年三度搗彈 嚴重挑釁拜登

北韓是在當地時間上午七點六分和廿五分先後發射飛彈。韓聯社報導，根據南韓軍方指出，北韓此次使用了飛彈發射車，可能發射的是俄羅斯「伊斯坎德」（Iskander）的改良型—朝版KN-23，或是短程飛彈「陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）」。若推測屬實，將是自其去年三月廿九日宣稱發射「超大型多管火箭砲」以來，相隔近一年再度發射彈道飛彈。北韓一月十四日為慶祝執政的「朝鮮勞動黨」第八次全國代表大會閉幕而在平壤舉行大閱兵，當時就曾展示KN-23。

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拜登政府上台以來，朝方共三度發射飛彈。前兩次分別為一月廿二日（兩枚）與三月廿一日（兩枚），均被視為「巡弋飛彈」，這次則咸認是彈道飛彈。由於無論射程遠近，皆違反聯合國安全理事會對其制裁的決議。

韓聯社引述南韓情報機構「國家情報院」報導，朝方此舉最可能旨在針對拜登預定廿五日召開的首場正式記者會，預料屆時將提及拜登政府對朝政策的基調。

美允防衛日韓 日譴責韓憂慮

美國印太司令部聲明，此次發射凸顯北韓非法的武器計畫對其鄰邦及國際社會造成的威脅，華府對防衛日韓的承諾「依然堅若鋼鐵」。日本首相菅義偉表示，北韓此舉威脅日本和區域的和平與安全，違反安理會決議，日方予以嚴重抗議及強烈譴責。南韓總統府及外交部都對此「深表憂慮」。中國外交部發言人華春瑩則說，透過對話協商解決問題，符合有關各方利益。另一方面，美韓陸戰隊廿五日也在東部的慶尚北道浦項市海岸舉行例行聯合軍演。

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