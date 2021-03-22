印太抗中 美印擴大軍事交往

美國國防部長奧斯汀（右）二十日與印度國防部長辛赫（左）舉行雙邊會談，誓言將強雙邊軍事合作。（路透）

2021/03/22 05:30

美籲盟友勿採購俄製軍備 以免遭美制裁

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國與印度國防首長二十日在舉行雙邊會談後誓言擴大軍事交往，並稱美印夥伴關係是美國印太政策的重要支柱，凸顯在中國擴大印太地區影響力之際，兩國正積極強化防務合作關係。美國也呼籲印度與其他美國盟邦，勿採購俄羅斯軍事裝備，以免遭美國制裁。

印防長邀美 投資印度國防領域

奧斯汀在與印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）會談後的聯合記者會上表示，在瞬息萬變的國際情勢中，印度是重要性與日俱增的夥伴，他重申美方的承諾，即與印度建立一個全方位、具有前瞻性的國防夥伴關係，做為美國接觸印太地區的重要支柱；美印國防夥伴關係將在未來數年「有所成長」，將持續提升在情報分享、後勤、人工智慧以及太空與網路等領域的合作。

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針對中國在南海日漸頻繁的軍事活動，奧斯汀引述印度總理莫迪（Narendra Modi）的話，強調印度支持航行自由與飛越自由、暢通的合法商業活動，以及遵守國際法，重申美印對印太區域安全的共同看法。

辛赫則說，會談內容聚焦於擴大跨軍種的軍事交往、資訊共享、國防新興部門合作以及後勤相互支援，他並邀請美國工業界利用印度國防領域開放的外國直接投資（FDI）政策赴印投資。

奧斯汀二十日稍晚還與印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）舉行一小時會談，重點聚焦於印中邊境緊張關係與阿富汗情勢等全球局勢，以及美印雙邊合作。蘇杰生晚間推文說，他與奧斯汀就全球戰略局勢進行廣泛對話，期待與他一起加強印美戰略夥伴關係。

奧斯汀是在結束與美國國務卿布林肯同行的日本、南韓行程後，轉往印度進行訪問。奧斯汀十九日抵達當天便與莫迪會晤。值此美中歧見漸深、印太情勢持續緊繃之際，拜登政府已將印太夥伴關係列為優先政策。美國、印度、日本和澳洲組成的「四方安全對話」（Quad）甫於本月中旬舉行首場領袖視訊峰會，這個對話平台被視為對抗中國的堡壘。此外，美、日、印、澳四國海軍也預定四月初與法國海軍在孟加拉灣（Bay of Bengal）舉行聯合軍演。

美國拉攏印度制衡中國

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