引爆全美黑命貴 和解金飆7.6億

佛洛伊德的家屬12日結束記者會後，至去年五月案發的路口悼念佛洛伊德，該路口事後被命名為佛洛伊德廣場。（法新社）

2021/03/14 05:30

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）去年五月於美國明尼蘇達州首府明尼亞波里斯市遭白人警察壓頸致死，引爆全美「黑人的命也是命」運動。佛洛伊德的家屬於去年七月狀告明尼亞波里斯市政府，明市十二日終於以兩千七百萬美元（約七．六億台幣）的和解金，與佛洛伊德的家屬達成民事和解，這也是美國史上警方不當致死案金額最高的審前和解協議。

白人警殺黑人 審前和解金額最高

明市市議會十二日投票通過了這項政府支出，和解金的其中五十萬美元將被用於案發地點南明尼亞波里斯社區。市長佛雷表示，市府不會只付出和解金，也將實施政策改革，追求種族正義。

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佛洛伊德的家屬與律師團隊皆樂見和解的消息，律師克倫普表示，這是美國史上最大的警方不當致死案審前和解協議，「佛洛伊德的命很重要，黑人的命也很重要」，黑人死在警察手中，不會再被視為微小、不重要、不值一提的事。克倫普也說，比起等待非裔族群不太相信的司法系統，和解是另一種幫助形塑正義面貌的方式。

市政府與佛洛伊德家屬的審前和解，也可能對加害佛洛伊德的警察蕭文（Derek Chauvin）造成影響。蕭文被控三級謀殺與二級過失致死，上週才開始陪審團選任程序，其他三名涉案警察則預計分別於八月受審。

蕭文的律師尼爾森曾以避免產生偏見為由，試圖阻止明尼亞波里斯市支付任何款項給佛洛伊德家屬。有些法律觀察家指出，雙方和解是額外且對辯方不利的審前宣傳，可能讓部分陪審團員認定被告已經被定罪。另一名代表佛洛伊德家屬的律師則強調，這起民事和解與刑事審判無關。

明市在二○一九年時，曾針對警察一七年誤殺白人女子達蒙（Justine Damond）案，以兩千萬美元和家屬和解。

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