川普發信 禁共和黨借名募款

美國前總統川普寄出禁制信，要求共和黨全國委員會停止以川普的名義對外募款。（路透檔案照）

2021/03/08 05:30

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國前總統川普卸任後，仍在共和黨內擁有龐大影響力，甚至已經開始佈局二○二二年的期中選舉。兩名共和黨顧問證實，川普已經向共和黨全國委員會（Republican National Committee）、共和黨眾議院全國委員會（National Republican Congressional Committee），與共和黨參議院全國委員會（National Republican Senatorial Committee）寄出禁制信，要求他們停止以川普的名義對外募款。

美國新聞網站「政客」（Politico）指出，共和黨全國委員會五日才寄出兩封募款信，要求認為自己是「川普最忠實支持者」的人，簽署「官方川普感謝卡」。但川普對於這三個組織可能利用他的名字，支持那些投票彈劾他的議員感到不滿。

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一名川普的顧問透露，川普仍然致力於為共和黨付出，希望能選出美國優先的保守派，但這並不代表任何人能在未獲允許的狀況下，使用他的肖像，無論是敵是友。川普試圖透過他的超級政治行動委員會「拯救美國」（Save America SuperPAC）籌集資金，挑選屬意人選，資助他們參選二○二二年國會議員。

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