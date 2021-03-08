合力抗中 美日印澳首辦峰會

美、日、印、澳「四方安全對話」的視訊峰會，是拜登就任以來的首場領袖高峰會。（歐新社）

2021/03/08 05:30

拜登上任後第一場

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統拜登本週將和日本首相菅義偉、印度總理莫迪及澳洲總理莫里森，舉行美、日、印、澳「四方安全對話」（Quad）的視訊峰會。這是拜登一月就任以來的首場領袖高峰會，也是四方對話自二○○七年成立以來的首場峰會。英國「金融時報」報導，拜登選擇以此做為他首度以總統身分參與的峰會，凸顯他欲重振四方對話做為其中國政策的一環。

美日印澳四國欲反制中國在印度─太平洋地區的影響力而加強合作，更被外界形容為亞洲版的北大西洋公約組織（NATO）。中國外交部長王毅七日在全國人民代表大會的記者會上警告，中美關係首先要「恪守不干涉別國內政」的原則；美國長期打著民主、人權旗號，肆意干涉別國內政，在世界上製造許多麻煩，甚至成為動盪戰亂的根源，「美方應該早日意識到這點，否則世界仍將不得安寧」。

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四方安全對話 川普任內恢復

四方對話原先是二○○四年南亞大海嘯重創印尼後，美日印澳為協調救災而成立，但二○○八年因印澳兩國擔心激怒中國而中斷運作。美國前總統川普任內恢復，印度也因去年夏季與中國爆發邊境衝突等爭端，近來對四方對話變得更積極，澳洲和中國的關係近年來也益趨緊張。

美國智庫「阿斯本研究所」（Aspen Institute）舉辦的「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）主任曼紐爾（Anja Manuel）指出，為了反制中國，印度願意改變此前奉行的不結盟政策；隨著總理莫迪執政與印中兩國在喜馬拉雅山區的邊境衝突，不結盟的構想已經煙消雲散。

美國防部長 近期訪問印度

路透七日引述印度政府消息人士報導，美國國防部長奧斯汀近期也可能訪問印度；一旦成行，將是拜登政府上台後訪印的最高層級官員。他計畫會晤印度國防部長辛赫，聚焦如何增進美印合作。消息人士表示，奧斯汀將與國務卿布林肯（Antony Blinken）一起訪問日本和南韓，目前不清楚布林肯是否也會訪問印度。

印度智庫「政策研究中心」專家齊蘭尼（Brahma Chellaney）指出，拉達克的衝突對印方是一大催化劑。華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）印度專家瑪丹（Tanvi Madan）表示，印度也與美澳簽署協議，同意兩國使用其境內基地。川普任內曾任美國國家安全會議南亞事務首席官員的柯提斯（Lisa Curtis）則提到，印度和美日澳的合作旨在提醒中方，若人民解放軍在陸地邊界上對印度施壓，最好準備在海上與三國交手。

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