放出8天 黎智英又關回去

香港「壹傳媒」創辦人黎智英，才交保8天，又續遭羈押。（美聯社）

2021/01/01 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港「壹傳媒」創辦人黎智英被控詐欺和違反香港國安法，去年十二月二十三日獲得高等法院准予交保，律政司不服，向終審法院申請上訴許可，並請求在上訴案審理前，繼續羈押黎智英。終院去年十二月三十一日批准律政司提出上訴，將於二月一日開庭審理，在這段期間，續押黎智英。

至少續押至2月1日開庭

終院由三名國安法指定法官審理做出裁決，即黎智英還押到至少二月一日，屆時是否繼續羈押，將視上訴案審理結果。終院裁決指出，高院法官是否解讀或者應用國安法保釋規定條文錯誤，「有可爭辯之處」，相關決定也屬「最終決定」，終院具有司法管轄權，因此准許提出上訴。黎智英保釋問題則應回到初始法官裁定情況，也就是拒絕保釋。

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稍早黎智英進入法院時，數度握拳向支持者致意。港媒報導，交保八天的黎智英得知遭還押後，反應平靜，但是略顯失望，他的女兒痛哭，其他旁聽親友也難過啜泣。黎智英與親人握手道別後，由懲教署人員押走。由於懲教署搭起臨時通道連接法院門口與囚車，使院外等候的媒體和支持者難以見到他登上囚車情況。

許多支持者在囚車離開時，夾道喊著「莫須有」、「黎生加油」口號，高舉寫有「香港司法已死」標語聲援。一名婦女情緒激動，甚至跪在囚車前，雙手合十大喊「放了黎智英」。

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