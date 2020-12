中英對照讀新聞》New Zealand votes to legalize euthanasia for terminally ill patients／紐西蘭表決通過絕症病患安樂死合法化

2020年10月16日,紐西蘭大選綁公投投票前夕,南島大城基督城街頭出現一面反對絕症病患可合法安樂死的看板。(美聯社)

2021/01/01 05:30

◎張沛元

New Zealanders have voted in favor of legalizing euthanasia for people with a terminal illness - clearing the way for the controversial proposition to become law in 2021.

紐西蘭人已投票贊成絕症病患安樂死合法化——剷除讓此一具有爭議性的提案在2021年立法的障礙。

請繼續往下閱讀...

More than 65% of voters backed the proposed law, according to preliminary results of a referendum announced by the country’s electoral commission Friday.

根據該國選舉委員會週五宣布的公投初步結果,超過65%的選民支持這項法律議案。

Lawmakers voted 69-51 to approve the End of Life Choice Act 2019 last year before sending the issue to a referendum.

該法案在(紐國)國會議員去年以69比51通過「2019終結生命選擇法」後,送交公投。

More than 2.4 million people took part in the poll, which was conducted alongside New Zealand’s general election on October 17.

超過240萬人參加與10月17日紐西蘭大選一同舉行的投票。

【新聞辭典】

be in favour of something/doing something:慣用語,贊同,贊同做…。

clear/pave/open/prepare the way (for something):慣用語,為…做好準備;清路;排除障礙。例句:The U.K.’s decision to approve AstraZeneca’s COVID-19 vaccine for emergency use will clear the way for tens of millions of Britons to be vaccinated in the coming months.(英國批准阿斯特捷利康的武漢肺炎疫苗可供緊急使用此一決定,將為數千萬英國人在未來數月施打疫苗做好準備。)

take part in:慣用語,參加。例句:He refused to take part in the discussion.(他拒絕參加討論。)

