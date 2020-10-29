美三大電視﹛善待」拜登 希拉蕊都自嘆弗如

爭取連任的美國總統川普，廿七日在密西根州蘭辛「首都地區國際機場」造勢，透過民主黨總統候選人、前副總統拜登（中）、前國務卿希拉蕊‧柯林頓（右）及中國前國家主席胡錦濤同框的影片，提醒選民，投給拜登就是投給中共。 （路透）

2020/10/29 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕不滿自由派主流媒體向來嚴格檢視共和黨籍總統川普，美國保守派非營利機構「媒體研究中心」（ＭＲＣ）廿七日提出分析數據指出，從川普四年前初次競選到目前爭取連任，美國三大電視網充滿敵意的報導可謂變本加厲；反觀民主黨二○二○年總統候選人拜登，享盡隱惡揚善的友善待遇，連四年前出馬參選的希拉蕊都得自嘆弗如。

正面評論拜登比例高達66％

ＭＲＣ上述指控，乃根據美國廣播公司（ＡＢＣ）、哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）、國家廣播公司（ＮＢＣ）七月廿九日至本月廿日晚間新聞內容統計而來。這段時間，川普獲得八三九分鐘報導、拜登二六九分鐘，但「評論」川普的內容是拜登的十倍，且八九○條中有八二二則屬負面，比例高達九十二．四％，僅七．六％稍加肯定，這還不包括民調、勝選機會等探討，根本是川普的一場惡夢；支持度之前一路領先的拜登，僅有九十一則評論，且其中六十條說好話，正面比例高達六十六％。

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不過，川普在白宮四年就是這樣一路挺過來，從一七年一月廿日宣誓就職到本月廿日，三大電視網計有一萬六七五五條報導評論他，其中九十．五％屬負面，從四年前大選的「通俄門」調查、引發美國眾議院彈劾的「通烏門」到今年武漢肺炎疫情，三大電視網的敵意始終如一。

川普負評比四年前增加32％

再與四年前選戰同期相較，川普的負評報導從六二三條變成八二二條，增加卅二％，負面比例也由九十一％提高至九十二％；拜登則是卅一條，比起同黨一六年總統候選人希拉蕊的一四五條，輕鬆不少，何況希拉蕊當時面對的是七十九％負評，僅比川普略遜，絕非拜登卅四％可比擬。

ＭＲＣ指出，川普四年前投入總統選戰後，三大電視網即針對他發動鋪天蓋地的負面報導，試圖粉碎其白宮夢，今年更可說是全心全力對付其連任之路；與此同時，曾任美國副總統八年的拜登，被一片正面新聞環繞，即使次子杭特足以衝擊選情的醜聞本月十五日起遭紐約郵報連環踢爆，僅ＣＢＳ在廿日曾有過五分十九秒報導，ＡＢＣ、ＮＢＣ則置若罔聞，甚至大力護航，還罵川普「拿可疑指控來討伐拜登及其家人」。

除了三大電視網有偏袒之嫌，共和黨主導的美國聯邦參議院廿七日正式傳喚三大社群媒體執行長隔日在聽證會作證，其中除了谷歌，推特、臉書皆曾封殺紐約郵報不利杭特的報導。

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