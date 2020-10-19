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    最後辯論會 主持人與民主黨關係深

    美國總統候選人最後一場辯論會主持人維爾克，被踢爆私下與民主黨過從甚密，甚至曾與前總統歐巴馬夫婦在白宮共度耶誕節。 （取自維爾克臉書）

    美國總統候選人最後一場辯論會主持人維爾克，被踢爆私下與民主黨過從甚密，甚至曾與前總統歐巴馬夫婦在白宮共度耶誕節。 （取自維爾克臉書）

    2020/10/19 05:30

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國總統候選人最後一場辯論會，將於廿二日在田納西州貝爾蒙特大學（Belmont University）舉行。由於上月首場辯論會的主持人華勒斯（Chris Wallace）被認為偏袒民主黨候選人拜登，最終場辯論會主持人的政治背景，因而受到更多關注。據美國「紐約郵報」十七日揭露，這場辯論會的主持人、美國國家廣播公司（NBC）白宮特派員維爾克（Kristen Welker），私下與民主黨過從甚密，甚至曾與前總統歐巴馬夫婦在白宮共度耶誕節。

    對此，美國總統川普不滿地推文痛批維爾克就像大部分的「假新聞記者」，「可怕且不公平」，但強調還是會參加這場辯論。一名資深白宮官員透露，任何曾與維爾克共事的人都知道，維爾克不是記者，而是一名「激進份子」。

    維爾克來自民主黨家庭 曾捐款拜登團隊

    自二○一一年起擔任NBC白宮特派員的維爾克今年四十四歲，來自根深柢固的民主黨家庭，母親是賓州費城知名房地產經紀人，父親是顧問工程師，曾捐款數萬美元給民主黨候選人，光是捐給歐巴馬的專款就達兩萬美元（約五十八萬台幣），二○一二年甚至前往白宮與歐巴馬一家人共度耶誕節。

    此外，維爾克家曾在二○一六年捐給民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓競選團隊二千一百美元，也捐給今年民主黨總統候選人拜登團隊三千三百美元。另外，在二○○四年至二○二○年間，維爾克家也捐給民主黨全國委員會（DNC）七千三百美元（約二十一萬台幣）。

    雖然維爾克的政黨登記並未公開，但她曾於二○一二年在華府、二○○四年在羅德島州登記為民主黨員。而在維爾克擔任白宮特派員期間，對共和、民主兩黨政治人物的態度也明顯不同，她曾在去年一月嚴厲質問川普：「總統先生，有或沒有？你是否曾協助俄羅斯？有或沒有？」

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