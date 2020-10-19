川普趕場催票 拜登在家放砲

美國總統川普十七日至威斯康辛州舉辦競選活動，批評民主黨意圖消除美國歷史、抹殺美國價值，大力拉攏立場搖擺的選民。（歐新社）

2020/10/19 05:30

逾2583萬人提前投票 破紀錄

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國總統大選下月三日投票，根據佛羅里達大學「美國選舉計畫（U.S. Elections Project）」統計，迄今已有逾二五八三萬人提前投票，打破過往紀錄。尋求連任的現任總統川普與民主黨候選人拜登，在廿二日的最後一場總統候選人辯論會前，也都排滿了關鍵搖擺州的競選行程。

川普十七日前往二○一六年大選時險勝的密西根州與威斯康辛州舉辦造勢活動，為了固票、拉攏立場搖擺的選民，川普將民主黨描述為「反美激進份子」，控訴左派意圖消除美國歷史、抹殺美國價值，並聲稱溫和派有道德責任，必須加入共和黨。川普也抨擊拜登勝選後將封鎖全國、延誤疫苗接種，進而延長疫情大流行的時間，甚至將密西根州變成一座難民營。

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川普十八日選擇前往超過十萬名選民已經投票的搖擺州內華達州。川普競選團隊發言人墨托（Tim Murtaugh）指出，在廿二日田納西州最後一場總統候選人辯論會前，川普每天都有競選行程，接下來還會去北卡羅萊納州、亞利桑那州與賓州。

拜登則在結束十六日密西根州競選活動後，十七日返回老家德拉瓦州，沒有公開行程，僅在川普當日抵達威斯康辛州前發表聲明，抨擊川普對武漢肺炎疫情的應對不當，毀了威州的經濟。拜登十八日前往北卡羅萊納州造勢，日前因為幕僚確診武肺而暫時缺席競選活動的副手賀錦麗，則將於十九日回歸競選團隊。

民主黨民調領先 就怕川普最後逆轉

儘管民主黨目前在民調中微幅領先，「美國選舉計畫」也指出，在約一○六○萬張郵寄選票中，五百八十萬票投給民主黨，民主黨在提前投票階段中明顯較佔優勢。但拜登競選總幹事狄倫（Jen O’Malley Dillon）強調，如果說他們從二○一六年大選學到什麼，就是不能看輕川普在最後幾天，透過污衊或卑鄙戰術挽回劣勢的能力，真實選情遠比電視或「推特（Twitter）」上能看到的更加膠著。

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