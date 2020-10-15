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    搶進佛州 拜登批川普背棄老人

    川普、拜登近來到佛州造勢，都加強對老人拉票。（美聯社）

    川普、拜登近來到佛州造勢，都加強對老人拉票。（美聯社）

    2020/10/15 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕繼積極爭取連任的美國總統川普選擇佛羅里達州做為出院後的造勢首征地點，民主黨總統候選人拜登十三日隨即跟進這個關鍵搖擺州，並與川普一樣，在這個「老人天堂」狂打長者牌，兩人搶攻老人選票的用心展露無遺。

    佛州是選舉人票最多的搖擺州，上次大選根據出口民調顯示，六十五歲以上選民占了該州的廿一％，而川普當年在老年選民的得票數大勝對手十七個百分點，成為勝利關鍵。

    川普十三日首播的新電視廣告，即主打川普才是長者利益的堅定提倡者，片中暗喻民主黨候選人主打的公共「極左醫療計畫」，將嚴重危及私人保險。他當晚也不忘反將拜登年齡一軍，於推特貼圖把他放進一家養老院一群坐輪椅的老人中，再把他的競選口號「拜登當總統（PRESIDENT）」劃線改為「拜登當住戶（RESIDENT）」。

    拜登十三日在佛州彭布羅克派恩斯市（Pembroke Pines）的「西南焦點社區中心」火力全開，從批評川普因應武漢肺炎疫情不力、試圖廢除俗稱「歐版健保」的民主黨「可負擔照護法」，罵到他把削減社會安全福利與聯邦醫療保險當連任政見。拜登全程戴著防疫口罩強調，在川普眼中，老年選民是「可有可無的，是容易被忘記的。你們實際上是無名小卒」，還補充稱「長輩唐納‧川普」是川普唯一在意的老人。

    川普現年七十四歲，拜登則是七十七歲，他們雖力爭長者票，卻也一致強調自身活力朝氣滿滿。根據九月華盛頓郵報民調，在佛州六十五歲以上的可能投票選民中，川普與拜登的支持度分別為五十二％及四十四％；紐約時報的民調則是四十五％比四十七％。

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