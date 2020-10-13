勝負關鍵州 川普再出發 首站佛羅里達

自稱已經戰勝「中國病毒」的美國總統川普，十二日重啟競選行程，首站至關鍵搖擺州佛羅里達州。圖為川普十日在白宮陽台發表演說。（路透檔案照）

2020/10/13 05:30

貼文「已免疫」遭推特隱藏

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕自稱已經戰勝武漢肺炎、完全康復的美國總統川普，十二日重啟競選行程，接下來幾天將先後在佛羅里達州、賓州、愛荷華州舉辦造勢集會。川普的競選顧問強調首站佛州的重要性，直言川普若無法攻下佛州，勝選機率將微乎其微。共和黨控制的聯邦參議院十二日也舉行新任最高法院大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）任命聽證會，亟欲鞏固川普最忠實的支持者。

川普十一日透過「推特」與福斯新聞的「週日早晨談未來（Sunday Morning Futures）」節目表示，他已經打敗「瘋狂可怕的中國病毒」，對武漢肺炎免疫，但他不確定免疫效果可持續多久。不過，目前沒有科學證據足以佐證川普的說法，他的推文也因此被「推特」判定為「誤導性資訊」而遭到隱藏。

請繼續往下閱讀...

川普也向支持者強調，他的武肺篩檢結果絕對是陰性，「不像對手一樣躲藏在地下室」，暗諷民主黨候選人拜登加強競選活動的防疫措施。但白宮醫師康利（Sean Conley）並未證實川普的篩檢結果。此外，川普競選團隊上週發布的宣傳影片中，引述美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）的發言，「我無法想像有人可以做得更多」，似乎是在表揚川普的防疫表現，但佛奇十一日表示，這段發言其實是他今年三月稱許聯邦衛生官員對防疫的貢獻，共和黨的宣傳片「斷章取義」，在他擔任公職的五十多年來，從未公開支持任何候選人。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）與民調機構「YouGov」十一日公布在三個搖擺州所做的民調，顯示川普與拜登的支持度僅在愛荷華州不分軒輊，在密西根州與內華達州，川普都輸給拜登。不僅總統選情告急，由於民主黨在傳統共和黨佔優勢地區的籌款遽增，為共和黨與川普競選團隊帶來出乎意料的財務劣勢，南卡羅來納州、堪薩斯州等地的共和黨參議員候選人也都面臨危機。

共和黨人擔心輸掉參院

許多共和黨人對國會選情感到憂心，認為即使川普勝選，共和黨還是可能輸掉參院。德州共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）也擔憂，共和黨本屆選舉結果，恐怕會重演「水門案」後的慘狀。

川普支持者十一日在紐約市川普大廈前，揮舞印有「川普」字樣的美國國旗。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法