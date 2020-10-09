賀錦麗轟防疫 彭斯嗆玩弄人命

美國副總統彭斯（右）與民主黨副總統候選人賀錦麗（左）七日在美國總統大選中唯一一場副手辯論會上正面對決，兩人因武漢肺炎疫情而相距三．六公尺，中間還架設避免飛沫傳染的透明隔板。（美聯社）

2020/10/09 05:30

美副總統辯論回歸議題對決 聚焦疫情

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國二○二○年總統大選中唯一一場副總統候選人電視辯論七日登場，共和黨副總統彭斯（Mike Pence）與民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）一掃上週總統候選人首場辯論大亂鬥的混亂，回歸議題對決的傳統文明理智路線，並以正橫掃美國的武漢肺炎疫情為交鋒重點，賀錦麗抨擊川普政府淡化武漢肺炎疫情，防疫工作是「美國史上最嚴重的政府失敗」，彭斯則回嗆民主黨削弱民眾對疫苗的信心，是「用人命來玩弄政治」。

賀錦麗酸川普不如習

口才便給的彭斯與檢察官出身的賀錦麗在猶他州鹽湖城猶他大學就武漢肺炎疫情、美中貿易戰、經濟、聯邦最高法院大法官提名、種族衝突與氣候變遷等議題各抒己見，也不時尖銳交鋒。

請繼續往下閱讀...

彭斯發言被北京斷訊

雙方辯論在外交政策上著墨不多，彭斯延續川普的批中路線，指責拜登是中國啦啦隊長。但賀錦麗迅速回擊，質疑川普的外交手腕令盟友離心，導致各主要國家人民對川普的好感度都低於中國共產黨領導人習近平。

值得注意的是，一些駐北京的外國記者發現，在辯論涉及中國議題時，中國切斷有關彭斯的問答直播，卻在賀錦麗回答時恢復訊號，似乎顯示北京青睞拜登勝選。

武肺是副手辯論的一大核心議題，彭賀二人不但因此相距超過三．六公尺且隔著透明板，身為白宮武肺新冠病毒工作小組總指揮的彭斯還得頻為防疫政策辯護。但彭斯同時也反守為攻，批評前朝歐巴馬政府時的H1N1新流感宛如新冠病毒般致命，會有六千萬人感染兩百萬人死亡，此舉也遭質疑他刻意忽略所謂六千萬是估計數字。

彭捍衛政策 數度碾壓賀

辯論中也不時有火藥味。當賀錦麗不滿彭斯打斷她針對稅務的發言、頻喊「我在說話」時，彭斯竟回嗆「重點是你說的得是真話」。但賀錦麗也反控共和黨人不老實，當彭斯辯稱不強制民眾戴口罩在於尊重個人選擇時，賀錦麗回嗆「告訴他們事實才是尊重美國人」。

但整體而論，在黨內初選時就自詡能辯倒川普的賀錦麗，還是頻遭彭斯碾壓，可能是考量到目前民主黨陣營民調領先而審慎為之。

多數美國媒體認為，這場副總統候選人辯論讓選民清楚了解兩大黨在不同議題上的立場，即便彭賀也曾爭辯搶話插話，但整個過程仍堪稱平和理性。華盛頓郵報專欄作家羅森柏格（Alyssa Rosenberg）直言，這場辯論「無聊」雖好，但選民要的不僅於此。

彭斯vs.賀錦麗辯論重點

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法