主持人捲入辯論 川普諷一打二

福斯新聞節目主持人華勒斯，擔任首場美國總統辯論會主持人。（路透）

2020/10/01 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統大選首場辯論會，兩名候選人川普和拜登不是在對方發言時插嘴、就是無視主持人華勒斯（Chris Wallace），各說各話。華勒斯因為明顯控制不了場面而飽受批評，甚至一度與川普爭辯，促使川普回應「我好像是在跟你（華勒斯）辯論」。川普會後推文川普vs.拜登和華勒斯的組合照，顯然批評華勒斯和拜登一起對付他。

辯論會才剛開始沒幾分鐘，川普就打斷拜登發言，在華勒斯準備問第二道題目時還停不下來。華勒斯說：「請讓我提問，我是這場辯論會的主持人。」川普與拜登也不時無視華勒斯，各說各話，令華勒斯顯得有點緊張，提醒兩人「你們發現你們兩個同時都在發言吧」。

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華勒斯要川普不要一直打斷對方，川普說拜登也插嘴，華勒斯反稱「你打斷的比較多」，還問川普要不要和他換位置，來當主持人。談到健保議題時，華勒斯問川普說要「廢除並取代」前朝的「可負擔照護法（Affordable Care Act）」，但只廢除法案卻遲遲不見替代方案，逼問川普的完整健保方案；提問數度被川普打斷，兩人也爆發爭論，最後川普回答：「我好像是跟你辯論，不是他（拜登）。不過沒關係，我不意外。」

接近尾聲之際，華勒斯點名川普從頭到尾都沒遵守會前兩陣營同意的兩分鐘回應發言時間，「你為什麼不遵守你競選團隊已經同意的基本規則？」川普又打斷華勒斯談話，這時華勒斯說：「這問題你不需要回答。」

場面失控 觀眾歸咎主持人

「衛報」指出，儘管最常違反辯論規則的是川普，但許多觀眾將場面失控歸咎於主持人，「跨黨派都認同主持人失控，是這場辯論會後浮現的意見。」

保守派指控華勒斯沒讓川普好好講完，還在一些議題上幫拜登解圍，甚至有時在拜登反駁川普時一起笑。政治評論員考特（Anne Coulter）說：「每次川普打中拜登要害，華勒斯就插話說『那是下一個議題』。」民主黨前參議員麥考斯基（Claire McCaskill）推文批評「華勒斯真丟臉，設法假裝問題不完全在川普」；前總統歐巴馬時期的白宮助理國家安全顧問羅茲（Ben Rhodes）推文直指「華勒斯不見了」。

川普推文。（取自網路）

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