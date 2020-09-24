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    干預美大選 中國臉書假帳號被刪

    全球最大社群媒體「臉書」廿二日宣布，關閉一五五個中國假帳號，指中方試圖涉入美國政治。（路透檔案照）

    全球最大社群媒體「臉書」廿二日宣布，關閉一五五個中國假帳號，指中方試圖涉入美國政治。（路透檔案照）

    2020/09/24 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕繼去年八月對抹黑香港民主抗爭者的中國政府主導帳號祭出停權處分，全球最大社群媒體「臉書」終於為捍衛美國政治，和中國訊息戰正式槓上！它廿二日宣告移除中國設立的假帳號、專頁或社團多達上百個，指其言談盡是對積極爭取連任的美國總統川普及民主黨總統候選人拜登做褒貶，試圖涉入美國政治的意圖甚明。

    臉書這波共計移除一五五個中國假帳號、十一個專頁、九個社團，該公司旗下影音分享社群平台Instagram（ＩＧ）也有六個帳號被刪，皆由個人設立，但臉書並未對其背後是否由中國政府或中國共產黨主導多加臆測。另有五十七個臉書帳號和卅一個專頁、廿個ＩＧ帳戶和菲律賓軍方有關，一併被關。華盛頓郵報指出，臉書雖自稱本次開鍘力道不強，此舉卻已印證美國情報官員先前警告：中國、俄羅斯、伊朗的網路行為者在美國大選年皆表達濃厚興趣。

    部分帳號和菲律賓軍方有關

    臉書網路安全政策主管葛萊徹（Nathaniel Gleicher）表示，事涉臉書禁止「協調下的不真實行為」、外國政府干預等規範，這些人從春天開始動作，交流的用戶從來不多，卻自稱與美國選民就美國政治、投票意向有私下交流，計約有十個帳號、五個專頁為此設立。

    與臉書合作研究假資訊議題的美國網路分析公司「Graphika」廿二日發布報告指出，中方放在美國政治的心力其實並不多，去年才開始冒充美國人談總統大選，但二○一六年就在臉書貼文攻擊當年當選的我國總統蔡英文，一八年投入美軍現身南海等海上安全議題並支持菲國總統杜特蒂，中文、英文、菲律賓文、印尼文齊發，歷來所有言論皆親中且始終標榜中國海軍成就，才是這波「海軍注視行動」的關鍵特色。

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