中日對照讀新聞》宇宙でも使える化粧品 2023年に商品化へ 即使在太空也能用的化妝品 目標2023年商品化

2019年3月在法國南部「空中巴士」集團總部土魯斯（Toulouse）附近的科洛米耶爾（Colomiers），空巴交貨給「全日空」（ANA）的第一架A380巨無霸客機，機身並塗上夏威夷的代表性動物—海龜的彩繪，投入東京成田機場往返夏威夷檀香山航線。（歐新社檔案照）

2020/09/15 05:30

◎茅毅

株式会社ポーラ・オルビスホールディングスとANAホールディングス株式会社は、「宇宙ライフを美しく快適に」をコンセプトの宇宙でも使える化粧品の共同開発を発表しました。

（日本化妝品公司）「株式會社寶娜奧蜜思控股」（POLA ORBIS HOLDINGS）和「全日本空輸控股株式會社」（全日空）宣布，將合作研發以「優美愜意地過著太空生活」為概念、就算在太空也能使用的化妝品。

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プロジェクト名は「CosmoSkin（コスモスキン）」で、宇宙と、肌を組み合わせた言葉を用いています。商品化は2023年を目指しており、ポーラは肌の知見や製剤技術を活かし宇宙ライフに適した化粧品の研究開発を担い、ANAは地上よりも宇宙環境に近い航空機内での実証実験の場を提供します。

這項企劃案的名稱為「宇宙皮膚」，採用將宇宙、太空與皮膚結合在一起的語詞。以2023年為目標，實現商品化。「寶娜」將運用其皮膚相關見解、知識及製藥技術，負責研發適合太空生活的化妝品。全日空則提供（能夠）在比地面上更接近太空環境的飛機裡，進行實證、實驗的場地。

共同プレスリリースでは、数年後の近い将来に民間企業による宇宙旅行が実現すると予測した上で「宇宙ライフを美しく快適にするための化粧品づくりを目指します。」と述べています。

（這兩家公司）在共同新聞稿中認為，在幾年後不遠的未來，由民間企業推出的太空之旅將會成真。在這樣的預測上，表示「其目標將是製造旨在（可以）優美愜意地過著太空生活的化妝品」。

ニュース・キーワード新聞辭典

組（く）み合（あ）わせる：動詞，搭配、交叉在一起、編在一起。例：色々（いろいろ）な果物（くだもの）を組み合わせて籠（かご）に入（い）れる。（搭配各種水果，裝入籃子裡。）

担（にな）う：動詞，擔、挑、擔負、承擔。例：一身（いっしん）に担う。（一人承擔責任。）

単語を読みましょう

化粧品 （けしょうひん）／コンセプト（英文concept，概念）／共同（きょうどう）／プロジェクト（英文project，計畫、企劃、方案）／肌（はだ）／知見（ちけん）／製剤（せいざい）／ライフ（英文life，生活）／航空機内（こうくうきない）／実証実験（じっしょうじっけん）／プレスリリース（英文press release，新聞稿）／数年後（すうねんご）／快適（かいてき）／場（本文唸ば）／用いる（もちいる）

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