中國振華數據蒐全球240萬個資 川普、安倍等多國政要受害

中國「振華數據公司」疑蒐集全球逾二百萬人個資，美國總統川普等各國政要也在列。圖為川普十三日在內華達州亨德森市為總統大選造勢。（法新社）

2020/09/15 05:30

親近解放軍、安全情報系統

〔編譯孫宇青／綜合報導〕澳洲媒體十四日披露，與中國人民解放軍和中共安全及情報系統有關聯的廣東省深圳市「振華數據公司」，涉嫌利用遍布全球的廿個數據中心，蒐集二四○萬人的個資，其中赫然可見美國總統川普、日本首相安倍晉三、澳洲總理莫里森等多國政要、商業巨擘及其家屬的資料，且部分可能來自「暗網」（dark web），再次凸顯中國滲透開放網路所帶來的威脅，包括在社群媒體散布不實資訊，透過「混合戰」（hybrid warfare）干預民意，利用大數據成就「中華民族偉大復興」。

透過「混合戰」干預民意

曾在北京大學任教的美籍經濟學者包定（Chris Balding），以及澳洲資安機構Internet 2.0執行長波特（Robert Potter）共同揭發「振華數據」的醜聞。據報導，該公司成立於二○一八年，創辦人王雪峰曾表明支持政府利用境外個人數據進行輿論戰和心理戰，而中國國安部和解放軍等都是其客戶。

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該公司的情蒐系統「海外重要人士資料庫」（OKIDB），專門蒐集鎖定對象在社群平台的足跡，並整合出生日期、居住地址、婚姻狀況、個人照片、政治立場、家庭成員，甚至訴訟紀錄等。雖然大部分資料可從公開網路取得，但相信部分來自機密的銀行紀錄、求職資料、心理諮商檔案等；更重要的是，這代表該公司針對鎖定對象的人際網絡進行「集體監控」，且恐怕已被中國政府機構取用。

率先得知該數據庫的包定指出，他在北大任教期間曾針對華為「網路軍工複合體」問題發表研究，不料引來一名「吹哨者」接觸、轉交大量數據庫文件。他因擔心個人安危，不久轉往越南任教，但被告知當地也不安全後，已返回美國。更重要的是，包定之後委託與美國和澳洲政府均有合作的Internet 2.0，成功解碼文件中十％、約廿五萬筆資料，發現有五．二萬美國人、三．五萬澳洲人等多國民眾個資，權貴到平民階級皆有。

對軍方數據特別感興趣

值得注意的是，波特指出，振華似乎對軍方數據特別感興趣，會追蹤官員的人事升遷，例如一名美國海軍軍官即被標示為未來核動力航空母艦司令。

包定直言，中國使用各種工具蒐集數據，「絕對正在國內和國際上建立大規模的監控國家」，不僅中國公民、全世界的人都面臨威脅。然而，振華一名孫姓代表人向英國「衛報」強調，該公司僅是「整合」公開網路上的數據，情蒐系統OKIDB確實存在，但並非外傳的兩百萬人。他也否認該公司與中國政府或軍方有任何關聯。

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