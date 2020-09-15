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    日本新舵手 菅義偉接掌自民黨

    日本內閣官房長官「令和大叔」菅義偉十四日以壓倒性票數，當選自民黨新任總裁，十六日將成為新任首相。（路透）

    日本內閣官房長官「令和大叔」菅義偉十四日以壓倒性票數，當選自民黨新任總裁，十六日將成為新任首相。（路透）

    2020/09/15 05:30

    獲7成票當選總裁 國會16日首相指名 將組「為民做工的內閣」

    〔駐日特派員林翠儀／東京十四日報導〕日本自民黨十四日舉行總裁選舉，由官房長官菅義偉拿下佔七成的三七七票，壓倒性勝利當選新任總裁，任期將到明年九月底。日本國會預定十六日召開臨時會進行首相指名，菅義偉內閣將在指名確定後正式上路。

    菅義偉強調，將組成一個「為民做工的內閣」，對於重要黨幹部和內閣人事，他避免談到具體安排，僅表示將放手任用符合他的政策方向，並具有改革意願的人才。不過，日本媒體報導，幹事長二階俊博留任已經確定。至於各界關心國會是否會提早解散，菅義偉則表示，在無法預見疫情何時結束的情況下，很難決定解散時間。

    石破茂墊底收場

    日本首相安倍晉三在上月二十八日宣布因病辭職，留下一年的總裁任期。自民黨在本月八日公告總裁選舉，十四日舉行投開票。除了菅義偉以外，還有政調會長岸田文雄、前幹事長石破茂宣布參選。自民黨總裁選票分為國會眾、參兩院議員三九四票，及四十七個都道府縣地方黨部的一四一票，總票數為五三五票，十四日實際開出五三四票，菅義偉拿下三七七票，其中議員票二八八票、地方票八十九票，等於拿下七成選票，獲得壓倒性勝利。原本被部分媒體看好的石破茂，由於黨內人和不足，連「保二」都失敗，以墊底成績收場。

    安倍︰選他絕對錯不了

    安倍晉三也以總裁身分在兩院總會發表最後談話，強調菅義偉擔任官房長官七年八個月，親眼看著他默默地為國民流汗，「選這個人絕對錯不了」，菅義偉是與令和時代最相稱的新總裁。菅義偉在發表當選感言時，也感謝安倍近八年來為國家的付出，很遺憾他志業未竟就因病職職。兩院總會閉幕前，安倍和菅義偉、岸田、石破三人牽手歡呼謝幕，鏡頭前菅義偉緊抓安倍的手揮舞，兩人惺惺相惜之情溢於言表。

    菅義偉當選後立即要面對黨幹部及內閣人事的安排。他在傍晚的記者會中強調，將繼承安倍路線，打造一個「為民做工的內閣」，打算徹底執行規制改革，打破既得利益、行政體系的垂直管理，以總理和總裁身分標示明確的方向性，且放手任用符合他的政策方向並具有改革意願的人才，「如果不認真辦事，將對不起國民」。

    記者提到現任幹事長二階俊博、副首相麻生太郎的留任問題，還有官房長官的接任人選，但菅義偉並未明確表態，只強調二階和麻生都是政權運作極為重要的人物。官房長官方面，菅義偉開出的條件為「擁有各項綜合能力的人最令人放心」，日媒也列出至少五名人選，包括安倍的親信文部科學大臣萩生田光一、代表麻生派的防衛大臣河野太郎、代表竹下派的厚生勞動大臣加藤勝信、菅義偉政壇師傅梶山靜六之子經濟產業大臣梶山弘志，以及菅義偉極為信任的國會對策委員長森山裕。

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