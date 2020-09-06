九龍大遊行 今挑戰港府

香港警務處五日透過臉書重申，六日「九龍大遊行」未經批准，參與者有觸法之虞，屆時將面臨警方「迅速果斷執法，適時拘捕，絕不手軟。」（取自港警臉書）

2020-09-06 05:30:00

反國安法、反健康碼、反延選

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國六月卅日強行公布《港區國安法》在香港實施後，香港特首林鄭月娥順勢在七月卅一日以武漢肺炎疫情反撲為由，將原訂今日舉行的香港立法會選舉押後一年。但香港人不甘表達訴求的機會被剝奪，透過網路號召九月六日展開「和勇九龍大遊行」。對此，香港警務處四、五兩日接連透過臉書警告，此乃未經批准集結，「警方將部署足夠警力果斷執法」，「絕不手軟」，盛傳將祭出兩千警力嚴陣以對。

遊行訂下午二時卅分展開，強調「不分和勇」，除了反國安法、反對藉疫情押後選舉，也反對中、港當局聯手力推有健康疑慮的「健康碼」。

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恐觸犯公安條例與防疫限聚令

港警四日透過臉書貼文表示，上述活動未獲得警方的不反對通知書，參與組織、煽惑他人加入或非法集結，均恐觸犯《公安條例》，最高可求處五年徒刑，另涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》相關規定，強調將「在相關地點部署足夠警力，迅速果斷執法，適時作出拘捕。」隔天，港警再度貼文重申上述立場，譴責持續揚言「重燃戰火」、「絕地反擊」的民眾，以公共衛生安全之名批評他們「極度自私」，強調屆時抓人「絕不手軟」。

傳2千警全港戒備抓人

根據「香港○一」掌握的資訊，港警鑑於民間近日反彈聲勢密集，傳聞兩千名警力將不只在九龍戒備，而是全港各區皆有部署，以防示威者突然變換陣地。

遭港府積極打壓的香港《蘋果日報》五日報導指出，同樣隸屬民主派的「香港民意研究所」調查發現，多達六十八％受訪者主張港府應儘快重啟立法會選舉。此數據充分說明六日遊行的正當性。長年支持香港民主運動的天主教教區榮休主教陳日君呼籲市民「各買多一份蘋果日報，送給林鄭夫人。」但他呼籲六日「不必非法遊行，不必麻煩（防）暴警」，在中午十二時就地以任何形式「作聲一分鐘」表態即可，不僅是「絕望的忿怒」，「更是悲哀的訴求！」

香港人不甘表達訴求的機會被剝奪，透過網路號召九月六日展開「和勇九龍大遊行」。（取自網路）

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